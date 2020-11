La vacuna AstraZeneca i Oxford ha demostrat una eficàcia del 70% contra el Covid-19

AstraZeneca ha informat aquest dilluns en un comunicat que la vacuna (AZD1222) que desenvolupa amb la Universitat d'Oxford ha demostrat una eficàcia del 70% contra el Covid-19, segons els assajos clínics realitzats al Regne Unit i Brasil, a més confirma que no es van informar hospitalitzacions ni casos greus de la malaltia en els participants que van rebre el tractament.





Així mateix, assenyalen que un règim de dosificació va mostrar una eficàcia de la vacuna del 90% quan es va administrar AZD1222 com mitja dosi, seguida d'una dosi completa amb un interval de al menys un mes, i un altre règim de dosificació va mostrar una eficàcia del 62% quan es va administrar com dues dosis completes amb al menys un mes de diferència. L'anàlisi combinada de tots dos règims de dosificació va donar com a resultat una eficàcia mitjana del 70%.





La companyia ha assenyalat que se seguiran acumulant més dades i es realitzaran anàlisis addicionals, refinant la lectura d'eficàcia i establint la durada de la protecció. De moment, aquesta primera anàlisi de les dades ha estat realitzat per una Junta de Monitorització de Seguretat independent, que ha determinat que l'anàlisi va complir amb el seu criteri de valoració principal que mostra que la protecció contra COVID-19 des de 14 dies o més després de rebre dues dosis de la vacuna.





AstraZeneca prepararà "immediatament" la presentació regulatòria de les dades a les autoritats de tot el món que tenen un marc establert per a l'aprovació condicional o anticipada. Per tant, la companyia busca la seva aprovació medicament dins de la llista d'Ús d'Emergència de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per accelerar la disponibilitat de vacunes en països de baixos ingressos. Paral·lelament, l'anàlisi completa dels resultats provisionals s'enviarà per a la seva publicació en una revista revisada per parells.





"Aquestes troballes mostren que tenim una vacuna eficaç que salvarà moltes vides. Curiosament, hem descobert que un dels nostres règims de dosificació pot tenir una eficàcia del voltant del 90% i, si s'utilitza aquest règim de dosificació, es podrien vacunar més persones amb el subministrament de vacunes planificat. l'anunci d'avui només és possible gràcies als molts voluntaris en el nostre assaig i al talentós i treballador equip d'investigadors de tot el món ", ha assenyalat el professor Andrew Pollard, investigador cap de l'assaig de vacunes d'Oxford a Oxford.





3.000 MILIONS DE DOSIS DE LA VACUNA A 2021





"Avui marca una fita important en la nostra lluita contra la pandèmia. La eficàcia i seguretat d'aquesta vacuna confirmen que serà altament efectiva contra COVID-19 i tindrà un impacte immediat en aquesta emergència de salut pública. A més, la cadena de subministrament simple de la vacuna i el nostre compromís i compromís sense ànim de lucre amb un accés ampli, equitatiu i oportú vol dir que serà assequible i disponible a nivell mundial, subministrant centenars de milions de dosis amb aprovació ", ha afegit Pascal Soriot, director executiu de la companyia.





L'anàlisi agrupat va incloure dades de l'assaig de fase II / III COV002 al Regne Unit i de l'assaig de fase III del COV003 al Brasil. Més de 23.000 participants estan sent avaluats seguint dues dosis d'un règim de mitja dosi / dosi completa o un règim de dues dosis completes de AZD1222 o un comparador, una vacuna conjugada meningocòccica anomenada MenACWY o solució salina. Els assajos globals avaluen a participants de 18 anys o més de diversos grups racials i geogràfics que estan sans o tenen condicions mèdiques subjacents estables.





També s'estan duent a terme assajos clínics en els EE. UU., Japó, Rússia, Sud-àfrica, Kenya i Amèrica Llatina, amb assajos planificats en altres països europeus i asiàtics. En total, la Companyia espera inscriure fins a 60.000 participants a tot el món.





La companyia està progressant ràpidament en la fabricació amb una capacitat de fins a 3.000 milions de dosis de la vacuna en 2021 de forma contínua, pendent d'aprovació regulatòria. La vacuna es pot emmagatzemar, transportar i manipular en condicions normals de refrigeració (2-8 graus Celsius / 36-46 graus Fahrenheit) durant al menys sis mesos i administrar dins dels entorns d'atenció mèdica existents.