CaixaBank lliurarà 25.000 regals de Nadal a nens i nenes en situació de pobresa

Les 4.000 oficines de CaixaBank a Espanya han obert aquest dilluns la quarta edició anual de la iniciativa 'L'Arbre dels Somnis', per la qual clients i empleats poden lliurar el regal que algun dels 25.000 nens i nenes en situació de vulnerabilitat s'hagin inclòs en una carta amb els seus desitjos per Nadal.





Fins al 11 de desembre es pot participar entregant els regals demanats pels nens i nenes en qualsevol oficina de l'entitat, ja que és el primer any en què s'implica a tota la xarxa present en 2.000 poblacions, informa CaixaBank en un comunicat.





Un client o empleat pot demanar la carta d'un nen a qualsevol oficina, llegir les seves peticions i atendre les necessitats que requereixen. Durant les tres setmanes que dura la campanya, els participants poden lliurar el paquet a la mateixa oficina on van fer la gestió. Aquest se li farà arribar a aquest detall a través de l'entitat social que li dóna suport, gràcies a una etiqueta identificativa que ho garanteix.





Hi ha 2,1 milions de nens i nenes espanyols en situació de pobresa (tercera major taxa de la UE després Romania i Bulgària) segons Save the Children. El percentatge de menors afectats ha crescut un 15% a Espanya des de març i, al tancament de 2020, un de cada tres es podria veure en aquesta situació.





La iniciativa, que aquest any coincideix amb l'impacte de la crisi del coronavirus i l'agreujament de la pobresa infantil, compta amb la col·laboració del programa CaixaProinfància de la Fundació "la Caixa", el programa de Voluntariat de CaixaBank i més de 400 entitats de lluita contra la pobresa infantil de totes les autonomies.





'L'Arbre dels Somnis' mobilitzarà milers de persones, entre entitats col·laboradores, treballadors socials, voluntaris, empleats i clients, inclosos Creu Roja, Càritas, Secretariat Gitano, Save the Children, serveis socials municipals i entitats locals.





La campanya es feia fins ara a part de les oficines retail de CaixaBank i ara arriba a tota la xarxa de banca de particulars (hi ha oficines a tota població amb més de 10.000 habitants i gairebé totes les que superen els 5.000), així com a 40 centres d'empreses i als de serveis corporatius de l'entitat.





ACCIÓ SOCIAL





Amb la col·laboració entre Fundació "la Caixa" i CaixaBank, cada any més de 10.000 projectes reben un total de 45 milions d'euros de la Fundació per a més de 8.000 entitats socials d'Espanya.





Durant la pandèmia, la Fundació ha destinat, a través de CaixaBank, 9,6 milions d'euros a 1.700 projectes relacionats amb el proveïment d'aliments, material sanitari i emergències per donar resposta a les persones vulnerables més afectades per la crisi provocada per la covid -19.