L'etarra Natividad Jáuregui compareix aquest dilluns davant la justícia espanyola després de la seva extradició

L'etarra Natividad Jáuregui compareix aquest dilluns, a partir de les 12.00 hores, davant del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, després que Bèlgica hagi acordat seu lliurament a les autoritats espanyoles per respon per l'assassinat del tinent coronel Ramón Romeu en Bilbao el 1981, segons han informat fonts jurídiques.





Jáuregui, àlies 'Pepona', passarà a disposició judicial després que agents de la Policia Nacional la traslladessin aquest diumenge a Espanya, després de ser lliurada per les autoritats belgues en virtut d'una ordre europea de detenció i entrega Europea emesa a l'octubre de 2019 per el Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional.





L'etarra estava reclamada per les autoritats espanyoles per un delicte d'assassinat terrorista en 1981, la víctima va ser el tinent coronel Ramón Romeu Rotaeche, i per un delicte de pertanyia a organització criminal. El lliurament s'ha fet aquest diumenge en un dispositiu materialitzat per la Divisió de Cooperació Internacional, coordinat i desenvolupat per l'Oficina SIRENE en col·laboració amb el Ministeri de Defensa, ha informat la Policia Nacional.





'Pepona' va fugir a França el 1978 per la seva presumpta relació amb les activitats de la comanda "Iskulin". Posteriorment passaria a formar part, ja com a membre "alliberat", de la comanda "Biscaia". Com a tal, va participar en diversos atemptats comesos al llarg de l'any 1981 pels integrants d'aquest comando a la província de Biscaia, diversos amb resultat de mort, entre ells l'atemptat per a l'enjudiciament és ara objecte de lliurament a Espanya.





Després del seu retorn a França i permanència clandestina en aquell país, va fugir a Mèxic, on seria localitzada en 2002 en ocasió de la detenció i posterior lliurament Espanya d'un altre membre d'ETA, José Antonio Vora Gaztelumendi.





Després va tornar de forma clandestina a Europa i es va instal·lar a Bèlgica, on seria localitzada i detinguda a la ciutat de Gant el 2013 com a resultat d'una operació culminada per la Policia Judicial Federal de Bèlgica, que va comptar amb la col·laboració de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional i el Centre Nacional d'Intel·ligència.