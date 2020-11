Correus publica l'oferta de 840 llocs de treball fix a Catalunya

Correus ha obert el termini d'inscripció per a cobrir 840 llocs de personal fix en categories operatives a Catalunya, segons ha informat en un comunicat aquest dilluns l'operador postal públic.





Amb 3.381 places a Espanya, es tracta d'una convocatòria conjunta dels llocs corresponents a les taxes de reposició aprovades per a l'any 2019 -1381 llocs--, així com 2.000 llocs del pla d'estabilització d'ocupació temporal 2018-2020 signat amb les organitzacions sindicals CCOO, UGT, Csif i Sindicat Lliure.





Entre el total de places a Catalunya, 603 seran de repartiment --484 a Barcelona, 32 a Girona, 44 a Lleida i 43 a Tarragona--; 104 per a l'atenció a client en oficines --81 a Barcelona, vuit a Girona, quatre a Lleida i 11 a Tarragona--; i les 133 restants, per agents de classificació a Barcelona.





Les bases del procés estan disponibles al lloc web de Correus, el mateix portal on es podran realitzar les inscripcions des d'aquest dilluns fins a les 23.59 hores de l'1 de desembre.





Per l'operadora pública, aquesta convocatòria reforça la marca Correus com "ocupadora de qualitat" i l'aposta de la companyia per l'ocupació estable i el desenvolupament professional dels seus empleats.