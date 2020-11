L'Agència Tributària desarticula un grup que hauria blanquejat fins a vuit milions d'euros del contraban al Port de Barcelona

L'Agència Tributària ha desmantellat un grup criminal que hauria blanquejat els diners procedents d'activitats de contraban al Port de Barcelona.





En la investigació dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 2 de Barcelona, Vigilància Duanera ha desarticulat un grup que hauria blanquejat a el menys vuit milions d'euros i que correspondrien als guanys obtinguts per contraban al port de Barcelona, quan el principal integrant de el grup va treballar com Guàrdia Civil a dit Port.





Les investigacions es van iniciar el 2018 arran de la denúncia d'una persona que havia estat partícip de la trama de contraban descoberta en 2010 sobre un grup en què també hi havia treballadors del port, transportistes i el principal investigat, que treien contenidors del Port sense coneixement de la Duana per, bé robar mercaderia d'alt valor com a perfums i electrodomèstics o bé introduir tabac de contraban.





El denunciant va informar que el principal integrant de l'organització hauria realitzat importants inversions immobiliàries amb la seva parella amb els beneficis procedents d'aquesta activitat delictiva, de manera que el grup de Blanqueig de Capitals de Vigilància Duanera va començar a reconstruir el rastre de l'activitat immobiliària i de els comptes bancaris, descobrint que hi havia un important increment patrimonial i la participació de al menys tres persones i quatre societats que a través de préstecs i aportacions de capital anaven blanquejant.





També havien invertit en diferents restaurants i cafeteries, negocis que es caracteritzen per manejar grans quantitats d'efectiu.





L'acord amb la Fiscalia reconeixent els fets de contraban al Port de Barcelona i la corresponent sentència condemnatòria de 30 de juny de 2019 van apuntalar la investigació per blanqueig de capitals.





El passat 15 de setembre, amb l'autorització del Jutjat Instrucció 2 de Barcelona, es van realitzar cinc entrades i registres en els domicilis dels investigats a Barcelona i Cubelles, localitat aquesta última en la qual s'havien realitzat la major part de les inversions immobiliàries.





Durant els mateixos, a la casa del principal investigat, que actualment ja no és Guàrdia Civil, es van trobar 1.267.220 € en efectiu i posteriorment en un dels seus locals i en cinc maletes de viatge altres 3.956.420 €.





Hi ha cinc investigats, s'han bloquejat 78 productes financers, s'han intervingut comptes bancaris amb un saldo total de 430.057,64 € i s'han embargat divuit immobles amb un valor de 3.084.180,84 € (deu locals comercials, cinc habitatges i 3 places de pàrquing).