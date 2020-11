Els proveïdors especialistes en perfumeria de Mercadona inverteixen 5 milions d'euros

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, en la seva aposta constant per la industrialització de les zones on és present, continua desenvolupant l'assortiment amb proveïdors especialistes en perfumeria. Actualment, i amb l'objectiu de continuar innovant i modernitzant les seves installacions, els proveïdors especialistes en perfumeria de la companyia tenen previst invertir aproximadament 5 milions d'euros al tancament del 2020 per continuar oferint a "El Cap" (client) els millors productes.





En el cas d'RNB, proveïdor Totaler situat a La Pobla de Vallbona (València) amb qui la companyia col·labora des de fa més de 25 anys, destaca la inversió de 2 milions d'euros destinats principalment a la reformulació, la recerca i la producció del seu assortiment, que està centrat en la categoria facial, corporal i de fragàncies. Així mateix, cal destacar que, per a la campanya de Nadal, la companyia ha creat 40 nous llocs de treball estables i de qualitat. Entre les seves darreres incorporacions, hi ha el lot per a dona Soplo Intense que conté perfum, body milk i necesser maletí.





Jesús Gómez, especialista en fragàncies ubicat a Rafelbunyol (València), ha generat 7 nous llocs de treball estables i de qualitat, i ha fet una inversió de gairebé 1 milió d'euros en la millora de la refrigeració i l'automatització, en millores per al medi ambient amb la substitució de compressors d'absorció i caldera tèrmica per un sistema de planta refredadora que redueix les emissions de CO2, i en la millora del procés de gestió de residus amb noves compactadores. Tots aquests esforços s'encaminen sempre a reforçar la qualitat del seu assortiment, en què destaquen les colònies en miniatura, com la fragància per a dones Flower Boom o la d'homes Mistery.





Pel que fa a cosmètics, destaca el fabricant Wecolors de Vilassar de Dalt (Barcelona), amb una inversió de més de 2 milions d'euros en el desenvolupament de la campanya de Nadal 2020-2021 que uneix les millors fórmules de cosmètica de color amb les més innovadores solucions d'envasos, especialment en aquesta collecció. Com a novetat, incorpora la paleta per a rostre i ulls intercanviable Supreme Deliplus, que conté ombres d'ulls, illuminadors facials, una paleta interior intercanviable de viatge, un fullet amb looks inspiradors i una tapa mirall.