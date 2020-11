El 70% de la restauració de Barcelona obrirà aquest dilluns, segons el Gremi

El 70% dels bars, restaurants i cafeteries de la capital catalana ha obert o reobrirà aquest dilluns, segons estimacions del Gremi de Restauració de Barcelona, amb motiu de la flexibilització de les restriccions a Catalunya.





En un comunicat aquest dilluns, l'entitat gremial ha explicat que la proporció de locals que reprenen l'activitat és menor en el cas dels restaurants on el sopar té un pes determinant i també en establiments petits sense terrassa.





El director del Gremi, Roger Pallarols, ha advertit que hi ha molts negocis no veuen viable la reobertura amb les condicions d'aquest primer tram de la desescalada, ja que els seus treballadors segueixen afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTE) i la deute de l'empresa segueix creixent.





"Per això, la Generalitat ha d'estudiar l'allargament de l'horari fins a les 00.00 hores i la consegüent modificació de el toc de queda, a temps per al pont de la Puríssima i per a l'inici de la campanya de Nadal", ha afegit.





El Gremi de Restauració de Barcelona ha fet una crida a la responsabilitat de tots els restauradors perquè apliquin "amb diligència" les diferents mesures sanitàries: distància de dos metres entre comensals de taules diferents, aforament, neteja de mans i mascareta.





També ha demanat "coresponsabilitat" als clients pel que fa a la bombolla de convivència, que permet reservar taula per més de quatre comensals, i ha defensat que la restauració continua sent un espai segur i ideal per a l'oci i la socialització, en les seves paraules .





El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, van presentar dijous passat el pla de reobertura per flexibilitzar les restriccions aplicades per fer front a la segona onada del coronavirus , amb el qual bars i restaurants poden obrir a partir d'aquest dilluns entre les 6.00 hores i les 21.30 hores.





El pla permet als establiments de restauració obrir terrasses amb un màxim de quatre persones per taula, i a l'interior han de complir un aforament de el 30%, amb un màxim de quatre persones per taula, les quals han d'estar a una distància de dos metres.