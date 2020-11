Israel concedeix a Lleida.net la seva cinquena patent

Sisco Sapena, CEO de Lleida.net





L'Oficina de Patents d'Israel (ILPO) ha atorgat a Lleida.net una nova patent pels seus mètodes de notificació i contractació electrònica certificada, segons ha informat la companyia.





Aquesta patent, que correspon al seu 'Mètode per a la certificació de correu electrònic contenint signatura electrònica reconeguda per part d'un operador de telecomunicacions', és la cinquena que rep Lleida.net per part de govern de país i té una validesa de 20 anys.





Amb aquesta, ja són 192 els reconeixements que la companyia ha rebut a nivell mundial per la seva propietat intel·lectual.





En aquest moment, més de 50 països dels cinc continents han reconegut les invencions de la companyia, entre els quals es troben els Estats Units, la Unió Europea, Japó, Xina, Austràlia o Nova Zelanda.





"La nostra estratègia de creixement passa des de fa anys per la internacionalització i la propietat intel·lectual. Israel és un país enormement sofisticat en tot el relatiu al desenvolupament tecnològic, i estem orgullosos que el nostre treball hagi estat reconegut allà per cinquena vegada", ha explicat el director general i fundador de la companyia, Sisco Sapena.





Fins a la data, el govern israelià ha reconegut les patents de la companyia en matèria de SMS certificats, la recepció certificada de correus electrònics i el mètode per a la generació de contractes electrònics certificats.