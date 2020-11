Chacón (PDeCAT) al Govern: "No es pot repetir el caos d'aquests últims dies"

La candidata del PDeCAT a les eleccions, Àngels Chacón, ha cridat aquest dilluns a la Generalitat a "no repetir el caos d'aquests últims dies" en la gestió del coronavirus, coincidint amb el primer dia de la relaxació d'algunes restriccions en certs sectors afectats per la pandèmia.





En roda de premsa telemàtica, ha assegurat que els preocupa el nivell d'informació i interlocució de la Generalitat amb els sectors afectats: "No es pot repetir el caos d'aquests últims dies, la manca d'informació, i les filtracions. És un menyspreu a la societat ia tots els sectors i persones afectades ".





Segons Chacón, la Generalitat ha de "millorar" la manera com informa de les mesures i decisions que pren, després d'haver escoltat crítiques i queixes al respecte dels sectors afectats, i també ha preguntat si hi haurà un acompanyament econòmic per part de la Generalitat als quals han hagut de tancar.





"No podem fer com si no passés res. Cal intentar apuntar quin tipus de mesures els acompanyaran, quant i fins on", ha asseverat.





DÈFICIT





A més de demanar a Govern central agilitat en la tramitació dels fons europeus de la Covid-19, ha reclamat a la Generalitat que relaxi algunes dècimes de el dèficit públic per mitigar els efectes de la pandèmia, ja que així ho permet la Unió Europea i el ha avalat el Congrés.





"Si en algun moment ens podem relaxar en l'aplicació d'aquests límits és ara. L'economia i els sectors ho necessiten", ha tancat Chacón.