En estat crític l'home sense llar que va rebre un tret d'un guàrdia urbà de Barcelona

L'home sense llar a què un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona va disparar la tarda de dissabte per reduir-lo segueix ingressat a l'hospital, en estat crític, i el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha explicat aquest dilluns que tenia una ordre crida i cerca.





Al preguntar-li en roda de premsa telemàtica, Sàmper ha dit que, per aquesta ordre de detenció, "és possible que estigui custodiat" a l'hospital, on va ingressar després de rebre un tret a l'abdomen.





Sàmper ha explicat que els Mossos d'Esquadra encara no han tancat l'atestat del que ha passat el dissabte, ja que hi ha diligències pendents de practicar durant aquest dilluns i probablement es faran més dimarts, i que un cop acabat el remetran "de manera urgent i immediata al Jutjat ".





Els Mossos s'encarreguen de la investigació per aclarir els fets de dissabte més enllà de el testimoni del policia que va disparar, per al que estan recollint altres testimonis.





La tarda de dissabte, un agent de la Guàrdia Urbana va disparar dos trets a un home de 43 anys i origen hongarès que presumptament va intentar agredir una patrulla al passeig de Sant Joan de Barcelona.