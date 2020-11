L'Hospitalet ja s'ha il·luminat per a rebre el Nadal

L'Hospitalet li ha donat la benvinguda al Nadal amb l'encesa de l'enllumenat nadalenc i un espectacle especial que la ciutadania ha pogut seguir a través de la retransmissió en directe de TV de l'Hospitalet, la pàgina de Facebook de l'Ajuntament i El Hdigital .





Sota el lema de la campanya "Il·lumina aquest Nadal", els ciutadans i les ciutadanes han pogut d'una manera simbòlica, a través d'uns fanalets repartits a totes les llars de la ciutat, donar esperança amb la seva llum i calor en aquests moments tan complicats que estem vivint.





L'Ajuntament de l'Hospitalet s'ha abocat al guarniment dels carrers. Així, ha col·locat un avet natural de grans dimensions a la plaça de l'Ajuntament i, per primera vegada, a cada un dels districtes: carrer d'Enric Prat de la Riba davant dels Blocs Ciutat Comtal (Districte I), plaça Espanyola (Districte II ), plaça de Pius XII (Districte III), avinguda de la Primavera davant l'Església de la Mare de Déu de la Llum (Districte IV), plaça de Pubilla Cases (Districte V) i plaça de la Cultura (Districte VI). També ha instal·lat avets cònics de Leds a la resta de barris de la ciutat de manera que tots els barris tenen, aquest any, el seu arbre de Nadal. La decoració s'ha completat amb la instal·lació de fanals vermelles en les diferents equipacions municipals i de bústies reals fixos i mòbils per tota la ciutat.





De forma excepcional, aquest any l'Ajuntament assumirà íntegrament el cost de la instal·lació i el consum elèctric de les llums i dels garlandes de Nadal de tota la ciutat, incloses les zones comercials. Es tracta d'una mesura per ajudar el comerç de la ciutat, un dels sectors més castigats per la Covid-19. Així, a més de la plaça de l'Ajuntament i de les rambles de Just Oliveras i de la Marina, també s'il·luminaran un total de 67 carrers i avingudes de tots els barris de L'Hospitalet. Per garantir l'estalvi energètic, l'enllumenat combina bombetes de baix consum i Leds. Els llums estaran encesos des d'avui 20 de novembre fins al 6 de gener, ambdós inclosos.