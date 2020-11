Ja podem utilitzar la ment per parlar amb les màquines

Es defineix com BCI -per les seves sigles en anglès- a un sistema que permet establir una connexió directa entre el cervell i un dispositiu extern. El brain-computer interface (BCI) o interfície cervell ordinador recull i interpreta els senyals que emet el cervell humà, i les transmet a una màquina, que està programada per executar ordres associats a aquestes senyals. L'aplicació més directa d'aquesta tecnologia se centra en la sanitat, i, més en concret, en els àmbits de la rehabilitació i de la substitució motora. No obstant això, les possibilitats que ofereix en diferents camps són immenses, tant en l'oci -els videojocs són ideals per al seu utilització-, com en altres que estan basats en accions que poden ser optimitzades establint una relació més directa entre la ment i la màquina .





L'activitat del cervell humà es basa en les neurones. Quan pensem, sentim o ens movem, les neurones emeten senyals elèctrics. A través de l'electroencefalografia (EEG) podem recollir aquesta activitat cerebral, amplificar i enviar-la a un algoritme d'intel·ligència artificial, que s'encarrega d'interpretar-la, i, si escau, traduir-la a una acció, com, per exemple, moure un braç mecànic .





En realitat, aquest plantejament tan de ciència ficció no és sinó una evolució de la interfície home màquina, que, a poc a poc, sobre la capacitat de comunicar-nos amb elles a les nostres formes més bàsiques de transmetre informació. Els primers ordinadors eren operats amb targetes perforades. Després van arribar els teclats i els complexos llenguatges de programació de mig nivell, encara a prop del llenguatge que fan servir els ordinadors. La informàtica realment va acabar per estendre a tot el món gràcies a les interfícies gràfics, especialment Windows, el funcionament intuïtiu feia innecessari el tenir amplis coneixements de codis i comandaments per interactuar amb un dispositiu. Més endavant, hem conegut les pantalles tàctils, especialment dels telèfons intel·ligents, i, molt recentment, elements de domòtica que, com els altaveus domèstics, entenen la parla humana i són capaços de respondre'ns utilitzant la paraula. No obstant això, tot sembla indicar que, en un futur proper, la interfície que utilitzarem per controlar els diversos aparells digitals a la nostra disposició serà el propi cervell humà.





Al juny de 2019 saltava la notícia que investigadors de Carnegie Mellon University havien desenvolupat el primer braç robòtic controlat per la ment basat en tecnologia no invasiva. La novetat és que es tracta de la primera experiència reeixida al respecte que no ha requerit implants al cervell, i, per tant, obre un nou espectre de possibilitats per a pacients amb limitacions motores, excloent el risc que implica per a la salut una intervenció quirúrgica , a més de l'elevat cost que porta a associada.





A l'altre extrem es troba la iniciativa posada en marxa per l'empresa Neuralink, creada pel fundador de Tesla, Elon Musk, que planteja desenvolupar un "llaç neural" (neural Laze), és a dir, una malla d'elèctrodes inserida sota el crani capaç de monitoritzar les funcions del cervell. En concret, parlen de crear una interfície cervell màquina (BMI) per restaurar les funcions motores i sensorials, i per tractar desordres neurològics. Neuralink treballa en un sistema BMI de banda ampla i escalable, capaç de superar les limitacions que presenten altres interfícies clínics anteriors.





El prototip de Musk s'insereix amb absoluta precisió al cervell, a través d'un robot neurocirurgià, raïms de diminuts i flexibles elèctrodes -fins 3072 d'ells-, que constitueixen canals d'informació. L'objectiu a llarg termini consisteix a arribar a construir una "capa de superinteligencia digital" que connecti als humans amb la intel·ligència artificial.