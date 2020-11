Ciutadans acudirà en solitari a les catalanes per la falta d'acord amb PSC i PP

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha anunciat aquest dilluns que el Comitè Permanent del partit ha decidit que concorreran en solitari a les eleccions autonòmiques catalanes després de la negativa de PSC i el PP a conformar una candidatura d'unitat constitucionalista.





Arrimadas ha retret a socialistes i populars que hagin rebutjat "sumar esforços" per presentar-se conjuntament ara que existia una "opció real" per a aquesta llista transversal. En la seva opinió, el PSC aspira a formar part d'un govern "tripartit liderat per ERC" i al PP en té prou amb treure "sis o set escons", tan sols dos o tres més dels que tenen ara al Parlament.





Davant d'aquesta tessitura, ha explicat, Ciutadans es presentarà només a aquestes eleccions, que previsiblement tindran lloc el 14 de febrer, i ha lamentat que el seu partit sigui l'únic que ha pensat "en el constitucionalisme" i no en els interessos partidistes de cada formació .





COHERÈNCIA

La cúpula de Cs ha pres aquesta determinació el mateix dia en què el president del PP, Pablo Casado, ha dit que, després del "no" que la formació taronja i Vox van donar fa un any a la seva oferta de 'Espanya Suma' per fer una aliança de centre i la dreta per a les eleccions generals, el seu partit està ara en "una altra etapa" que passa per unir els votants al voltant del PP, "l'unica alternativa" a Pedro Sánchez.





En relació amb Espanya Suma, Arrimadas ha apuntat que en el seu partit no canvien "40 vegades" de posició perquè són "coherents", mentre que el PP" sembla que prometia o proposava coses que ara es veu que eren mentida".





La líder de Ciutadans no ha aclarit si, abans d'anunciar que concorreran en solitari als comicis catalans, van arribar a parlar amb els populars de formar una aliança només entre ells dos, sense el PSC. "Tenim una interlocució directa amb el PP i hem parlat moltíssimes vegades d'aquesta opció, però crec que avui Casado ho ha deixat clar, igual que ho ha deixat clar (Miquel) Iceta", de PSC, "no volen sumar esforços, volen pensar en quants escons treu cada partit constitucionalista", ha assenyalat.





SINCERITAT

Després d'indicar que Casado i el líder del PP català, Alejandro Fernández, "no es posen d'acord", Arrimadas ha recalcat que en Cs sí que van tots "a una". "Hem ofert amb sinceritat, durant mesos, en públic i en privat, una coalició electoral a Catalunya entre el PSC, el PP i nosaltres, com a principal força constitucionalista", ha afirmat, destacant la "generositat" del seu partit.





Segons la seva opinió, aquesta aliança "transversal" era "una proposta guanyadora i il·lusionant" que podria haver estat un "al·licient" per a l'electorat no nacionalista. Per això, veu "molt trist" que ni socialistes ni populars hagin mostrat interès en unir forces, sobretot ara que podien aprofitar que "el separatisme està dividit". "Però no passa res", ha afegit, afirmant que a Ciutadans ja estan acostumats que el PP i el PSOE anteposin el seu interès a l'interès dels catalans.





ÚNICA ALTERNATIVA

A continuació, s'ha dirigit als votants catalans per dir-los que "no es preocupin" perquè en les pròximes eleccions autonòmiques podran votar de nou a "l'única alternativa al separatisme" a Catalunya, que és Cs. "És la papereta que no et defrauda", amb la qual "no tens aquesta sensació que tenim sempre amb el PSOE i el PP que ens deixen tirats sempre per un grapat de vots", ha manifestat després de denunciar que tots dos "han venut una i una altra vegada "als catalans" per un grapat de vots "al pactar governs i pressupostos amb formacions nacionalistes.





Després de lamentar que no hagi estat possible una coalició amb altres partits, ha recordat que Ciutadans va ser el partit més votat a Catalunya fa tres anys i ha mostrat el seu optimisme davant la pròxima cita amb les urnes. "Nosaltres diem que sí a sumar vots i els sumarem a la nostra candidatura, com ja vam fer en 2017", perquè "liderem la resposta clara i nítida a el separatisme i ho tornarem a fer", ha subratllat.