Sarkozy seu davant el jutge per corrupció i tràfic d'influències

L'expresident de França Nicolas Sarkozy s'ha assegut aquest dilluns davant el jutge per presumptes delictes de corrupció i tràfic d'influències, un fet inèdit en la història del país i que podria arribar a acabar amb una condemna de deu anys de presó i un milió d'euros de multa per a l'antic cap d'estat.





El judici oral ha començat cap a les 14.00 hores, el primer del ventall de causes judicials que ha d'afrontar l'expresident. Està previst que les vistes s'allarguin fins el 10 de desembre, tot i que ara com ara ja s'han ajornat fins dijous, segons Franceinfo.





Juntament amb Sarkozy, també estan acusats el seu advocat Thierry Herzog i el jutge Gilbert Azibert, tot i que aquest últim ha evitat comparèixer personalment després de presentar un comunicat mèdic.





La Fiscalia acusa Sarkozy de voler obtenir informació secreta a través de Herzog, que hauria recorregut a Azibert. Segons els investigadors, l'expresident va oferir a Azibert un lloc a Mònaco a canvi d'informació sobre un presumpte cas de finançament irregular de campanya.





Les acusacions es basen en les converses telefòniques privades entre Sarkozy i Herzog. L'expresident, que ha rebutjat que hagués comès cap irregularitat, ha mirat de fer retirar les gravacions com a proves vàlides perquè considera que es van obtenir de manera illegal.





França veu com per primera vegada un antic cap d'estat seu davant el jutge per delictes greus, perquè el 2011 Jacques Chirac, va ser condemnat a dos anys per uns delictes que va cometre quan era alcalde de París però va evitar comparèixer als tribunals per problemes de salut.





Sarkozy encara és una figura rellevant en l'escenari polític francès i com a expresident ha continuat assistint a actes públics, l'últim aquest mes amb motiu de la commemoració de la Primera Guerra Mundial a l'Arc de Triomf de París.