Els espanyols perden poder adquisitiu respecte a la resta dels ciutadans europeus

La situació de l'economia espanyola dins el marc de la Unió Europea és molt delicada. L'augment de l'atur i el de el diferencial de la mitjana de l'PIB per càpita respecte a la resta dels països del nostre entorn han provocat que la majoria dels ciutadans espanyols hagin vist com el seu poder adquisitiu respecte als d'altres països europeus ha baixat de manera significativa.









Segons Eurostat, el 2008 Espanya estava una mica per sobre de la mitjana europea en el PIB per càpita. Actualment, aquest mateix índex ha retrocedit gairebé 11 punts i està molt per sota de la mitjana dels països de la UE.





L'augment de l'atur, molt superior a Espanya respecte als seus socis europeus, i la caiguda de l'PIB, que segons els indicadors dels organismes internacionals serà d'un 12,8%, situen l'economia espanyola al capdavant de les que pitjor van a sortir de l'actual crisi econòmica. A més, tot i que les previsions de creixement per a l'any que vénen són optimistes, no implicaran, ni de lluny, que es recuperi el terreny perdut ja que amb prou feines serà de l'7,2%.





Però els indicadors no només assenyalen l'augment de la desocupació. També posen l'accent en la pèrdua de milions d'hores de treball efectives que s'han quedat en el camí. En el segon trimestre del l'any, en ple confinament, Espanya va perdre el 25% de les hores de treball respecte a el primer trimestre d'aquest mateix any. Això implica uns nivells d'atur que augmenten la bretxa amb la resta dels països europeus. A aquests s'ha d'afegir, com a problema de futur, l'augment de les desigualtats entre les diferents comunitats autònomes i entre les diferents generacions.





FONS EUROPEUS

L'arribada dels fons europeus es veu com la gran taula de salvació de l'economia espanyola. Però cal tenir en compte que aquests fons arribaran de manera gradual, de manera que contribuiran a la recuperació econòmica a mitjà termini.





Això vol dir que la recuperació de l'economia espanyola serà més lenta del que s'esperava, de manera que la bretxa amb altres països europeus que superaran aquesta crisi amb més solvència augmentarà en els propers anys.





També cal tenir en compte que, segons el Banc Central Europeu, els diners net destinat a Espanya representarà, aproximadament, el 3,5% del seu PIB, molts diners que, en realitat, pot ser insuficient per salvar la situació.





REFORMES inajornables

Per això, des de la UE es demana que el país dugui a terme reformes profundes en els seus sistemes productius, ja que és l'única manera que en el mitjà termini l'economia espanyola es mantingui a flotació.





A més, si el Govern es veu obligat a recórrer a més ajudes dels seus socis europeus s'augmentarà el deute públic, que a hores d'ara ja es troba en una situació molt problemàtica. I si algun dia la política de suport de el Banc Central Europeu, veritable sosteniment del deute públic espanyol, canvia de criteris, la situació de l'economia espanyola deixaria de ser molt delicada per convertir-se en desastrosa.