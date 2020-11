Danone anuncia fins a 2.000 acomiadaments per a reduir costos

El grup francès d'alimentació Danone, el major venedor mundial de iogurts, portarà a terme un ajust de plantilla que afectarà entre 1.500 i 2.000 treballadors, al voltant del 2% del total, incloent l'eliminació d'un de cada quatre llocs a la seva seu mundial , a més de la relocalització de les seus globals de diversos negocis més a prop de la seu de París, amb l'objectiu d'estalviar al voltant de 1.000 milions d'euros anuals.





Així mateix, la companyia francesa ha anunciat un pla per donar més rellevància a allò local en resposta als canvis observats en els hàbits de consum com a conseqüència de la pandèmia, anomenat 'Local First', pel qual les unitats locals de la multinacional recuperaran autonomia al no seguir depenent d'una organització de categoria global específica, sinó que passaran a estar ubicades en una sola unitat comercial local.

Amb la remodelació de la seva organització, Danone pretén generar un estalvi de costos de 1.000 milions d'euros per a 2023, inclosos 300 milions d'euros per la reducció en el cost de compra de productes i 700 milions d'euros en costos generals i administratius, el que representa un ajust de l'20% en els costos generals de la companyia.





De la seva banda, la multinacional calcula que incorrerà en costos extraordinaris d'uns 1.400 milions d'euros durant el període comprès entre 2021 i 2023 per la implementació d'aquestes mesures.





"Aquesta simplificació i evolució en el paper de les nostres funcions comuns es traduirà en la reducció d'entre 1.500 a 2.000 llocs en seus locals i globals, incloent fins a un 25% dels llocs de treball actuals a la nostra seu global", va declarar Emmanuel Faber, president i conseller delegat de Danone.





D'altra banda, la multinacional ha confirmat les seves previsions per al conjunt de l'exercici 2020, quan espera arribar a un marge operatiu recurrent del 14% i aconseguir un flux de caixa lliure de 1.800 milions d'euros tot i les condicions de mercat més complicades en el quart trimestre arran de la nova onada de contagis i restriccions, particularment a Europa.





"El creixement és una condició sine qua non del nostre èxit", va armar el màxim executiu de Danone "." Però en aquestes circumstàncies noves, vull insistir en la màxima importància de la rendibilitat del nostre model, ja que aquest any ha demostrat que la competitivitat del nostre negoci, de les nostres marques es pot veure desestabilitzada per factors externs brutals ", va afegir.