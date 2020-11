Així serà el Nadal del Covid: toc de queda a la 1:00 a la nit de Nadal i Cap d'Any amb reunions de màxim 6 persones

El Govern proposa limitar a sis persones les reunions familiars i socials que se celebren durant les festes de Nadal i un confinament nocturn entre les 1.00 hores i les 6.00 hores els dies 24 i 31 de desembre, Nit de Nadal i Cap d'Any respectivament, segons s'estableix en el esborrany 'Propostes de mesures de salut pública enfront de la Covid-19 per a la celebració de les festes nadalenques'.





En concret, el document assenyala que en les reunions en l'àmbit familiar es recomana limitar la participació als membres que pertanyin al mateix grup de convivència, si bé en el cas que hi hagi algun membre extern no convivent habitual, les reunions seran de fins un màxim de 6 persones i s'ha de garantir les mesures de prevenció (6 M), independentment de si són familiars o no.





A més, recomana evitar o minimitzar les reunions en l'àmbit social (celebracions de la feina, antics alumnes o clubs esportius, entre d'altres) i, en el cas de celebrar-se, hauran de ser d'un màxim de 6 persones i preferiblement a l'exterior (a l'aire lliure o en terrasses amb màxim 2 parets).





No haurien d'acudir a cap reunió familiar o social aquelles persones que han estat diagnosticades amb Covid-19 i encara estan en període de transmissibilitat; tenen símptomes de Covid-19; estan esperant els resultats de la prova diagnòstica de coronavirus; o poden haver estat exposades a algú amb COVID-19 en els últims 14 dies.





Ara bé, es recorda que en tots els context s'han de mantenir les mesures de prevenció (6 M): mascareta (ús de mascareta tot el temps possible); mans (rentat de mans freqüent); metres (manteniment de la distància física); maximitzar ventilació i activitats a l'aire lliure (mantenir les finestres i portes obertes en la mesura que sigui segur i factible segons la temperatura); minimitzar nombre de contactes (preferiblement sempre els mateixos); i "em quedo a casa si símptomes, diagnòstic o contacte".