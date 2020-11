Persianes aixecades, esperança a l'horitzó

Aquest dilluns les persianes dels bars, restaurants i altres llocs visitats per la ciutadania han pujat les persianes després de bastants dies de tenir-les baixades per les restriccions a causa de les greus conseqüències que deixa un virus desconegut fins ara que es diu Covid. Es coneix poc d'aquest bitxet assassí, però les mesures a molts els han semblat desproporcionades a l'aplicar-se per culpa d'uns quants que s'han cregut que eren immunes i han contagiat a milers de persones, fins i tot s'han portat algunes d'elles per davant.





Amb les persianes aixecades, les portes obertes, les taules de bars i restaurants disposades per a ser ocupades, les terrasses amb gent, el somriure dels que estan al capdavant dels negocis, passejar ara per la ciutat és una altra cosa després de tants dies de tristesa, desassossec i fins i tot por.





Els bars, restaurants i cafeteries no són només una zona per prendre alguna cosa i satisfer al paladar i l'estómac, són un lloc de trobada, de confidències, i relació entre persones conegudes, o no. La comunicació verbal o visual és la salsa de la vida, la que permet conèixer més de les persones i la seva relació forma part de la idiosincràsia de l'ésser humà. Privar d'això, en molts casos, produeix depressions, malalties, tristesa i mal humor. Una gota d'alegria és un bassal d'esperança, va dir algú coneixedor d'ella.





Dóna vida veure les persianes aixecades, el que significa que l'activitat ha tornat, que milers de persones estan de nou en els seus llocs de treball amb aquesta vocació de servei i de sentir-se útil amb els altres, però també a un mateix. "El treball és el millor antídot contra la tristesa" deia el pare de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle.





L'activitat comercial ha tornat, però no cal oblidar que un terç de la mateixa s'ha quedat en el camí, la crisi provocada per la pandèmia ha castigat amb el tancament a milers de establiments l'economia no ha pogut suportar tant de temps el tancament. Molts s'han vist amb un forat en les seves finances a l'haver d'abonar els lloguers, no precisament econòmics, nòmines i altres pagaments sense que entrés diners en els seus calaixos. És el peatge que han hagut de pagar els més febles, encara que en aquesta ocasió també els potents han sucumbit al desastre.





Ara, amb la vista i l'orella posada en el present, però també en el futur, tots tenen l'esperança posada en les vacunes que d'aquí a poc podran ser administrades a la ciutadania per lluitar en millors condicions amb un enemic microscòpic, però d'una força destructiva. Tots, des del Govern als ciutadans, han de posar el seu granet de sorra perquè aquesta pandèmia del segle XXI sigui minimitzada de la millor manera possible. La responsabilitat és de tots, no només dels governs que, encara que hagin ficat la pota fins al fons, ara estan fent el possible perquè el país s'aixequi més aviat que tard.





Com deia el poeta libanès Khalil Gibran, "Per molt llarga que sigui la tempesta, el sol sempre torna a brillar entre els núvols". Ja estan les persianes aixecades, la vida ha tornat i l'esperança està més a prop.