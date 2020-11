La Guàrdia Civil intervé 1,4 quilos de cocaïna en un cotxe a Igualada

Agents de la Guàrdia Civil de la comandància de Lleida han intervingut 1,4 quilos de cocaïna en un cotxe que es trobava al dipòsit municipal d'Igualada (Barcelona), en una operació en la qual han col·laborat els Mossos d'Esquadra.





La droga estava amagada en els buits naturals de el vehicle, situats entre el xassís i els cinturons de seguretat darrers, ha informat aquest dimarts en un comunicat la comandància de la Guàrdia Civil de Lleida.





Per aquests fets, un jutjat d'Igualada investiga dos homes, un de nacionalitat espanyola i un altre de nacionalitat marroquina, que es troben a la presó per altres causes.