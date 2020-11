La facturació de les empreses catalanes cau un 35,2% el tercer trimestre de 2020

El Covid-19 ha arrassat l'economía de les empreses. La disminució de la facturació ha estat una de les conseqüències més evidents amb una reducció del 35,2% de mitjana al conjunt de les companyies afectades al 3er trimestre. En funció de la dimensió d’aquests establiments, els més petits van ser els més perjudicats: els establiments amb menys de 10 treballadors han vist disminuïda la seva facturació un 38,3% de mitjana, els petits, un 34% i els de més de 50 treballadors un 33,7%. Així consta en l´informe "Situació Econòmica i laboral de la pime catalana", publicat per la Federació de la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Fepime).





No arriba a la meitat, només el 42% de les empreses preveuen recuperar en un any la facturació anterior a la pandèmia, i el 13,9% veuen difícil recuperar-ho o ja donen per fet que no ho faran. Al 3er trimestre només el 0,5% de les empreses afectades han recuperat el nivell de facturació anterior a la crisi.





La segona conseqüència més evident ha estat l'impacte en l’ocupació, que ha afectat al 51,8% de les empreses, i pel 82,2%, el pas de la pandèmia ha comportat un augment de la complexitat dels processos. L’impacte en l’ocupació de la pandèmia es divideix majoritàriament en tres tipus de mesures que les empreses han hagut d’adoptar: la suspensió temporal, la no renovació dels contractes i la reducció de les plantilles.





MESURES ADOPTADES PER LES EMPRESES





Per fer front a la crisi sanitària derivada de la Covid-19, les empreses a Catalunya van optar per aplicar diferents mesures que els permetessin continuar amb la seva activitat reduint l’impacte causat per la pandèmia. Durant el segon trimestre de 2020, la implantació del teletreball va ser la mesura més recorreguda, amb una mitjana total del 71,4%.





La segona mesura més adoptada va ser la reorganització de la jornada laboral (establiment de torns de treball, flexibilització, entre altres opcions) adoptada pel 70,7% dels establiments a Catalunya.





Durant el tercer trimestre, les empreses es van adaptar a una nova situació, de manera que la la mesura més adoptada va ser la reorganització de la jornada (77,2%), seguida per la reducció de la jornada laboral (35,3%) i la introducció d’incentius al consum (promocions, rebaixes…) adoptada pel 24,6% de les empreses. Des de la perspectiva econòmica, el 42,9% dels establiments van sol·licitar algun ajut econòmic o financer.





LES EMPRESES CATALANES AVANCEN EN LA DIGITALITZACIÓ





La utilització de les eines digitals ha estat des del començament de la pandèmia una de les principals iniciatives de les empreses per poder continuar amb la seva activitat. I són les pimes les que han fet un esforç més gran per superar les caigudes de la facturació i les dificultats de finançament. S’ha incrementat l’ús de les plataformes digitals, el que comporta un canvi un progressiu dels models de negoci i d’organització.





Les empreses catalanes, que representen el 18,4% de tot l’Estat, han accelerat la transformació digital a causa de la pandèmia: un 23,1% les microempreses -menys de 10 treballadors-, un 31,2% les petites -fins a 50 treballadors- i el 46,4% les mitjanes i grans -més de 50 treballadors.





L’informe incorpora la valoració que ha fet IDESCAT sobre com la pandèmia ha accelerat la digitalització de les empreses. En total, al tercer trimestre de 2020 el 35,3% de les empreses a Catalunya han accelerat el seu procés de transformació digital a causa de la pandèmia. Existeixen importants diferències en funció al nombre d’ocupats dels establiments, només el 23,1% dels establiments amb menys de 10 ocupats van accelerar el seu procés de transformació digital, percentatge que s’incrementa al 31,2% en els petits establiments i al 46,4% als que tenen més de 50 ocupats.





Per sector d’activitat, l’acceleració de la transformació digital es va fer més notòria al sector dels serveis (38,9%), el comerç (36,7%) i la indústria (34,4%).





Per grandària d’empresa la implantació del teletreball o el seu increment si ja es feia, va ser l’àmbit on més es va destacar la transformació digital de les empreses. El 78,8% dels establiments amb menys de 10 ocupats on s’ha accelerat la transformació digital van recórrer a aquesta mesura, també ho van fer el 87,5% dels establiments amb més de 10 i menys de 49 ocupats i el 99,4% dels establiments amb més de 50 ocupats.





Les microempreses també van optar per la realització de màrqueting digital (43,5%), la creació o renovació dels espais web (33,9%) i per la introducció del comerç electrònic (28,2%).





En el 60% de les empreses a Catalunya, on s’ha accelerat la transformació digital a causa de la Covid-19, es preveu que en els següents 6 mesos es destinaran recursos per a la compra de material informàtic.





A tot el sector empresarial, aquest últim any es va incrementar especialment l’ús de la signatura digital, destacant-se, sobretot, les microempreses (8,6% més respecte al 2019). En total, el 58,9% de les microempreses espanyoles la van utilitzar, el percentatge puja al 82,8% i al 90,8% en les petites i mitjanes empreses.





Un important avenç en les microempreses a Catalunya durant aquest últim any va ser l’increment d’empreses amb sistemes interns de seguretat (un 13,6% més que a l’any anterior), en total el 68,6% en tenien algun. També es va incrementar l’ús dels medis socials que va arribar al 33,9% (un 2,5% més que a l’any anterior) i les empreses que van fer servir internet per interactuar amb les apps que va ser el 75% (un 3,8% més que el 2019). És important destacar l’increment de les empreses de menys de 10 treballadors que utilitzen algun sistema de seguretat TIC (23,3% més que respecte al 2019). En total el 70,2% de les microempreses en van utilitzar i el 95,9% i el 98,2% en les petites i mitjanes empreses.





En relació a la integració de l’e-commerce, la informació disponible és d’àmbit estatal. Per grandària d’empresa cal destacar que el 20,5% de les empreses petites van realitzar vendes mitjançant webs o apps, també ho van fer el 26,4% de les mitjanes empreses i el 29,8% de les grans empreses. Aquestes dades registren una variació anual del 34,7% en les empreses petites, del 26,3% en les mitjanes i el 14,7% en les grans.