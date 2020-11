Els huracans, l'altra epidèmia de 2020

Falta poc per Cap d'Any i la veritat és que s'agraeix. La humanitat ha viscut un any que sembla tret de la ment d'un guionista de ficció apocalíptica: el Covid-19; la reaparició de la pesta negra a Mongòlia; la macroexplosió de Beirut; els atemptats terroristes; la guerra entre Azerbaidjan i Armènia a les portes d'Europa; i una llarga llista de desgràcies que han sacsejat les ments de tot el món. Per si no fos suficient, des de l'associació ecologista Greenpeace alerten sobre una altra epidèmia que està sacsejant el planeta i que, per excés d'informació, està passant més desapercebuda en els mitjans: els huracans.





Segons explica l'activista Cecilia Carballo, el Centre de Predicció Climàtica de l'Oficina Nacional d'Administració Oceànica i Atmosfèrica (NOAA, per les sigles en anglès) va predir a l'inici de 2020 que a l'Atlàntic hi havia una probabilitat de produir-se huracans un 60% superior de l'habitual. I no s'equivocava, Iota és el tretzè huracà d'aquest any a l'Atlàntic. Des de l'octubre ha hagut quatre amb noms de l'alfabet grec: Delta, Epsilon, Eta i Iota, a causa de que la llista de noms regular s'havia esgotat.





El nombre i la virulència dels huracans en 2020 es deu a diverses raons:





- Al 2020 no s'ha previst una activitat especial de "El Niño".





- La temperatura de la superfície de la mar, tant en l'Oceà Atlàntic Tropical com en el Mar Carib, està per sobre dels valors mitjans.





- Els vents alisis tropicals de l'Atlàntic més febles i un major monsó a l'Àfrica occidental.





Segons Greenpeace, "no hi ha dubte que el canvi climàtic contribueix a la calor anòmal: les temperatures mitjanes a la superfície de la mar han augmentat de forma constant des de finals de segle XIX". No obstant això, la NOAA atribueix part de la calor d'aquest any al cicle de canvi climàtic anomenat Oscil·lació Multidecadal de l'Atlàntic (AMO, per les sigles en anglès), que escalfa o refreda l'Atlàntic Nord cada poques dècades ..





Sigui quina sigui la raó, l'augment de la temperatura de l'aigua és el combustible perfecte per als hurcans i pot donar lloc un procés anomenat intensificació ràpida que, segons expliquen des de Greenpeace, provoca que les velocitats màximes de vent en una tempesta augmentin en, almenys, 56 km / h en menys de 24 hores. En el que portem d'any, vuit de les tempestes han tingut aquesta intensificació ràpida en el mar Carib i el golf de Mèxic.





UNA DESGRÀCIA DESPRÉS UNA ALTRA





L'activista de Greenpeace explica que aquesta situació està afectant greument a les poblacions de centreamèrica que, "quan encara no s'han recuperat de l'huracà Eta, han rebut a Iota".





L'organització sense ànim de lucre denuncia que la situació social en països com Hondures o Guatemala és "complicada" per les condicions negatives de partida: la desforestació, la sequera prolongada i la vulnerabilitat manifesta dels ciutadans, que a més de fugir de la pandèmia del Covid-19, també han de lluitar contra els huracans.