Denunciat un professor de Barcelona per abusos sexuals a dos menors d'edat

Un jutjat de Barcelona investiga un professor i entrenador de La Salle Bonanova per presumptament haver agredit sexualment i abusat de dos exalumnes quan eren menors d'edat, han informat els Mossos d'Esquadra.





Segons ha avançat 'El Periódico', una de les víctimes va denunciar al presumpte abusador el passat 8 d'octubre, mentre que l'altra ho va fer el 25 d'octubre a la comissaria de Sant Cugat de Vallès (Barcelona).





Els presumptes abusos denunciats en primer lloc van ocórrer entre 2010 i 2012, mentre que els denunciats per l'altra víctima van tenir lloc presumptament entre 2004 i 2005; llavors, tots dos eren menors de 16 anys.





APARTAT I DE BAIXA

Fonts pròximes a el cas han informat que el centre La Salle ha enviat un comunicat intern a les famílies per informar que col·labora amb la justícia en l'aclariment dels fets.





El professor i entrenador sospitós ha estat apartat per la direcció i està de baixa, de manera que actualment no exerceix cap funció educativa en el centre, segons les mateixes fonts.





El comunicat de la direcció del centre diu:

El passat dia 13 de novembre de 2020 vam rebre un requeriment des del jutjat d’instrucció nº 6 de Barcelona on se’ns comunicaven uns fets susceptibles d’un presumpte delicte d’agressió sexual per part del Sr Víctor Manuel Planas, treballador de l’escola. Aquests fets podrien haver succeït suposadament fa 10 anys a les installacions de l’escola i utilitzades per part del Club Esportiu. Per tant, que nosaltres tinguem coneixement en data d’avui, no afecta a cap dels alumnes que actualment estan matriculats al centre.





Des del dia 11 de novembre de 2020 el Sr. Planas està en situació de baixa. Mentre duri la instrucció d’aquest procediment la Institució ha decidit que no se’l reincorporarà en cap de les seves funcions a La Salle Bonanova.





Davant d’aquests fets la Institució i la Direcció del Centre hem activat el protocol corresponent i ens hem posat a disposició de la Justícia per tots els aspectes que es derivin d’aquest procediment.





També els volem comunicar que, com no pot ser d’altra manera, ens hem personat en la causa per tenir accés a tota la informació i poder anar-los traslladant tot allò que anem coneixent sobre aquest assumpte.





Des del primer moment, per part de l’Escola i la Institució s’ha collaborat amb tot allò que se’ns ha sollicitat des del Jutjat així com el Cos de Mossos d’Esquadra per tal d’esclarir els fets.

Per nosaltres és important remarcar la nostra collaboració amb la Justícia i també la nostra voluntat de respectar la presumpció d’innocència de tota persona.





L’equip psicopedagògic juntament amb els psicòlegs de La Salle Bonanova estan treballant en un pla d’acompanyament per alumnes, famílies, professorat i personal de l’escola que es durà a terme en els propers dies i que posarem en el seu coneixement.









La Salle és una Institució amb més de 300 anys d’història que vetlla per l’educació dels nens i nenes en tot el món. El nostre principal objectiu és i serà la formació i l’educació d’aquests des de la salvaguarda dels seus drets i dignitat.