La nova CaixaBank podria repartir un dividend en efectiu amb càrrec al 2020 res més tancar-se la fusió

La nova CaixaBank podria repartir un dividend en efectiu amb càrrec al 2020 després de rebre el vistiplau per part dels reguladors a l'operació de consolidació, que previsiblement es produirà al febrer o març de 2021 i sempre que el Banc Central Europeu (BCE) hagi aixecat el veto a la distribució de dividends.





Així ho ha posat de manifest el director general adjunt financer de Bankia, Leopoldo Alvear, durant una trobada virtual amb accionistes organitzat per respondre dubtes sobre la fusió de l'entitat amb CaixaBank, tot just una setmana abans de la celebració de la junta general extraordinària en la que s'haurà de votar el projecte comú que donarà lloc a el grup financer més gran d'Espanya.





Encara que la política de dividends futura encara està per determinar per part de el nou consell d'administració, Alvear ha indicat que hi ha una coincidència clara entre ambdues entitats per continuar amb el repartiment del dividend en efectiu tan aviat com sigui possible i ha recordat que la ràtio habitual venia sent d'entorn a el 50% dels beneficis.





De la mateixa manera, confia que el regulador vagi tornant a la normalitat pel que fa als dividends, a mesura que es vagin dilucidant les incerteses futures. En la seva opinió, el BCE podria permetre tornar al dividend a les entitats ben capitalitzades, "com serà el cas de la nova CaixaBank".





Mentrestant, l'excés de capital que Bankia s'havia compromès a distribuir anirà destinat a dur a terme l'operació de fusió i a construir un matalàs per emprendre la reestructuració. "Invertirem l'excés de capital en la fusió per incrementar el benefici per acció i arribar fins a aquest 70% que contempla el consens d'analistes", ha afegit Alvear.





D'altra banda, alguns accionistes han mostrat la seva preocupació per la figura tècnica de la fusió i l'equació de bescanvi. L'operació s'ha articulat mitjançant l'intercanvi d'accions, no en efectiu, per tal de no perdre el potencial de guanys que podrien arribar als accionistes de Bankia a mesura que les sinergies es vagin implementant i el mercat ho vagi valorant.





Així, l'equació de bescanvi de la transacció es va fixar en 0,6845 accions ordinàries noves de CaixaBank per cada acció de Bankia, amb una prima de el 20%. D'aquesta manera, els accionistes de CaixaBank representaran el 74,2% del capital de el grup resultant i els de Bankia, el 25,8%.

No obstant això, les accions de Bankia s'han acostat ja a el preu de la prima, de manera que els accionistes han qüestionat si aquest nou escenari continua sent tan positiu. El director financer de Bankia ha explicat que, tot i que la cotització reflecteixi el canvi, el preu de les accions de les dues entitats està pujant en paral·lel.





D'aquesta manera, està clar que per cada acció de Bankia es rebran 0,6845 de CaixaBank, però el preu final d'intercanvi dependrà de la cotització de cadascuna en el moment del closing de la fusió. "Hem vist una revaloració molt substantiva", ha remarcat.





En qualsevol cas, Alvear ha subratllat que l'evolució de les accions és una preocupació compartida amb la cúpula de l'entitat. En aquesta línia, ha remarcat que l'únic que ha mogut a l'equip en aquest projecte és la generació de valor. Perquè no quedin dubtes, ha afegit que la retribució variable de bona part dels directius és concedida en accions de Bankia. "Òbviament, a títol personal és rellevant", ha postil·lat.