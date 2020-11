El Barça es fica a vuitens després de golejar el Dinamo de Kíev

El FC Barcelona va certificar la seva presència en els vuitens de final de la Lliga de Campions després de derrotar al Dinamo de Kíev (0-4) en la quarta jornada de la fase de grups gràcies als gols de Serginho Dest, Martin Braithwaite i Antoine Griezmann, suficients perquè el 'pla B' de Koeman donés els seus fruits davant la plaga de lesions que castiga el conjunt culer.





No hi era Messi, ni De Jong, tots dos descansant, tampoc els lesionats Piqué, Busquets, Ansu Fati, Sergi Roberto ... una llarga llista a la qual va saber sobreposar-se un Barça vingut a més en la segona meitat, obligat a mostrar una reacció després la seva derrota en el Metropolità i als dubtes que comença a generar el projecte de Ronald Koeman.





La primera part va ser dolenta, amb un equip massa estàtic i amb la primera ocasió a la vora de la mitja hora. Coutinho va provar fortuna des de fora de l'àrea abans que Trincao, que va tornar a estar a l'altura, també ho intentés des de la frontal. El Barça va estar fred, com l'ambient, i fins i tot va concedir a la recta final un xut clar de De Pena.





Va aparèixer Ter Stegen, un fet habitual en les últimes dates, però el Barça va salvar l'orgull i l'empat sense gols a la mitja part. Koeman va haver de collar en la seva xerrada a la mitja part perquè el Barcelona va sortir amb una actitud diferent i perquè -als set minuts- va trobar el gol en botes de Serginho Dest. Una acció magnífica de Pedri.





El jove internacional Sub-21 va iniciar la jugada abans de passar a Braithwaite, la inèrcia li va permetre assistir a un Dest que irrompia a l'àrea com una exhalació. El nord-americà va batre a Bushchan amb un cop de dreta ajustat al pal més allunyat. El gol va fer sonar el despertador dels blaugranes, que van començar aa jugar sense sortir de l'àrea dels ucraïnesos.





Entre el 0-1 i el 0-2 va tenir el Dinamo l'opció de canviar el guió del partit amb una contra que va desaprofitar novament De Pena. El llançament es va anar a llimbs i amb ell, les possibilitats de l'equip de Lucescu, que va ajupir el cap quan va encaixar el segon als pocs minuts.





Un córner de Aleñá, prolongat pel debutant Mingueza, va ser empès al segon pal per Martin Braithwaite.





BRILLANT ACTUACIÓ DE BRAITHWAITE





El danès, que va sortir per la porta gran, no només va marcar el segon -el seu primer gol a 'Champions'- sinó que també va provocar el tercer que va acabar convertint des dels onze metres. Una passada de Jordi Alba va acabar en la testa de l'ariet culer, que va ser enderrocat per Popov.





El penal va ser tan evident que l'àrbitre no va dubtar a assenyalar-ho. Griezmann, ja al camp, va oferir la pilota a Braithwaite perquè guanyés confiança.





L'ex de l'Leganés el va llançar ajustat i va transformar el seu doblet, va confirmar la victòria a la capital ucraïnesa i va sentenciar el bitllet als vuitens de final a falta de dues jornades per al final de la primera fase. Però no va acabar aquí la festa blaugrana ja Griezmann va trobar el premi a la seva generositat amb un xut en el temps de descompte que va arrodonir la nit més difícil d'un Barça que va sortir més que alleujat.





FITXA TÈCNICA.





- RESULTAT: DINAMO DE KÍEV, 0 - FC BARCELONA, 4 (0-0, a la mitja part).

- ALINEACIONS.





DINAMO DE KÍEV: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev (Popov, min.59); Shepeliev, Harmash (Andrievsky, min.59); Shaparenko

(Lednev, min 71), Buyalskyi, De Pena (Supriaga, min 71); i Verbic.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet (Jordi Alba, min.65), Júnior; Pjanic (Riqui Puig, min.65), Aleñá; Pedri (Mattheus, min.73),

Coutinho (Griezmann, min.65), Trincao; i Braithwaite.





- GOLS:

0 - 1, min.52, Dest.

0 - 2, min.57, Braithwaite.

0 - 3, min.70, Braithwaite, de penal.

0 - 4, min.92, Griezmann.





- ÀRBITRE: Matej Jug (SVN). Va amonestar amb targeta groga a Pjanic (min.16) al FC Barcelona; ja Popov (min.69) en el Dinamo de Kíev.





- ESTADI: NSK Olimpiyskiy