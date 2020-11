Campo no vol a ERC i Bildu en la negociació del CGPJ

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha recordat aquest dimecres que és el seu departament el que té la "capacitat negociadora" per a la renovació del Consell General de Poder Judicial i s'ha allunyat de la negociació als grups parlamentaris d'ERC i EH Bildu.





Campo s'ha expressat així en una entrevista a la Cadena SER, recollida per Europa Press, després de ser preguntat per la intenció de Unides Podem d'incloure a sengles formacions en la negociació per desbloquejar la renovació de l'òrgan.





"¿A la del Consell? No. Ja va dir el president que era el ministre de Justícia qui tenia la capacitat negociadora i després l'arc parlamentari inclosos els tres cinquenes parts", ha recordat Campo, que ha limitat el suport d'ERC i Bildu als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).





"Del Consell no estem parlant d'això. El que passa és que no podem negar la possibilitat d'articular tots els grups polítics la seva opinió. Però una cosa és expressar la seva opinió i una altra és la presa de decisions", ha deixat clar el titular de Justícia.





En aquest context, Campo ha tornat a mostrar la seva "esperança raonable" que el desbloqueig del CGPJ arribi "en un període curt o mig". "La no renovació no és cap alternativa constitucional", ha insistit el ministre.





Això sí, ha reconegut que la negociació dels PGE ha pogut trastocar les negociacions entre el PSOE i el PP per tirar endavant la renovació abans de final d'any. "Hi ha coses que no ajuden, però no hi ha alternativa, ha d'haver renovació. No hi ha excuses possibles", ha incidit.