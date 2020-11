Biden presentarÃ  al Senat una proposta per concedir la nacionalitat nord-americana a onze milions de persones

El president electe dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat aquest dimecres que durant els seus cent primers dies de mandat presentarà al Senat un projecte de llei amb el qual "donarà l'oportunitat d'obtenir la nacionalitat a més d'onze milions de persones que no estan documentades", malgrat que tot fa pensar que els republicans mantindran la majoria a la cambra.





Durant aquests primers cent dies al capdavant de la Casa Blanca, segons ha avançat en una entrevista televisada a la NBC, Biden també pretén cancellar algunes de "les ordres executives més perjudicials" que va emetre el seu antecessor i encara president, Donald Trump, en relació amb el medi ambient i la salut dels nord-americans.





El president electe ja havia anunciat que revocarà les accions i ordres executives de Trump sobre el medi ambient, que implica més de cent normes ambientals, incloent la llei d'aire net i la llei d'aigua neta. Biden també ha lamentat que l'Agència de Protecció Ambiental (EPA, en anglès) s'hagi "desmantellat" durant l'administració Trump.





A més, el president electe ha confirmat que tornarà a incloure els Estats Units en l'Acord de París, després que Trump retirés Washington del pacte climàtic mundial, sortida que s'ha fet efectiva aquest mes de novembre.





També ha fet referència a la salut, especialment a l'estratègia dels Estats Units per fer front a la pandèmia, que ja ha deixat gairebé 12,6 milions de casos acumulats i prop de 260.000 morts.





En aquest sentit, ha explicat que impulsarà diferents iniciatives, com el finançament dels governs estatals i locals que han perdut una quantitat important d'ingressos i que, per tant, es veuen obligats a retallar pressupostos a causa de la crisi sanitària.





No obstant això, i conscient dels obstacles als quals la seva administració pot arribar a fer front si no obté la majoria en alguna de les dues cambres nord-americanes, Biden ha ressaltat que "tot dependrà de la cooperació que pugui obtenir o no del Congrés".





Tot apunta que els republicans mantindran la majoria al Senat, fet que pot arribar a dificultar que l'agenda de Biden es pugui aprovar, mentre que el Congrés ha treballat durant mesos per tirar endavant els paquets d'estímuls contra la covid-19.