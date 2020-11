Madrid critica que Sánchez s'amagui darrere de Rufián per "fregir a impostos als madrilenys"

El conseller d'Hisenda de la Comunitat de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha criticat que el president de Govern, Pedro Sánchez, i la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, s'amaguin darrere d'ERC per fregir a impostos als madrilenys i imposar un socialisme obligatori.





Així ho ha assenyalat en una entrevista a la 'Cope', en què Lasquetty ha insistit que l'anomenat 'dúmping fiscal "no existeix malgrat que ERC hagi arribat a un preacord amb el Govern sobre els pressupostos generals de l'Estat, que inclou la creació d'una comissió bilateral que busca acabar amb el "paradís fiscal" de Madrid.





El conseller ha incidit que "Madrid té les mateixes regles que la resta de les comunitats autònomes, si bé ha subratllat que l'única diferència és que porten" 16 anys baixant els impostos mentre Catalunya i altres fan el contrari "." I a ells els ha donat mal resultat i a nosaltres bo ", ha etzibat.





Així, ha assenyalat que està "absolutament indignat", a l'igual que tots els madrilenys, amb l'exigència de Gabriel Rufián a l'ésser "una agressió" contra els ciutadans de Madrid. "Però que no s'amaguin darrere de Rufián. Això no és cosa d'ERC, és cosa del PSOE, és Sánchez, és Montero, els que porten dos anys dient que volen acabar amb els impostos baixos de Madrid", ha censurat.





Per això, Lasquetty ha insistit que no creu que l'hi hagi arrencat ERC, sinó que és "el PSOE el que vol fregir a impostos als madrilenys".





IMPOST DE SUCCESSIONS





A més, ha posat com a exemple el que un madrileny que hereta dels seus pares una herència de 160.000 euros paga d'impostos de successions 220 euros mentre que si estigués a València o a Catalunya hauria de pagar 2.200.





"Això és el que vol el PSOE i ho va intentar sense èxit en les eleccions. I ara el volen aconseguir saltant-se a la brava les lleis, la Constitució i l'autonomia fiscal. I la decisió dels madrilenys és viure en un ambient de llibertat econòmica , d'impostos baixos, tenint en compte que Madrid és la que finança en la seva major part el fons que garanteix els serveis públics en altres CCAA ", ha subratllat.





A preguntes sobre si pot el Govern obligar Madrid a apujar impostos per decret, ha assenyalat que creu que "no és possible" i si ho fa, caldria modificar completament el sistema de finançament autonòmic, que és una llei orgànica i requereix d' un acord sense que pugui ser mitjançant una esmena als pressupostos com, segons el conseller, ara s'ha pretès.





Per això, ha alertat que haurien de "saltar-se moltes lleis i la Constitució", pel que ha dit que "la Constitució protegeix" als madrilenys. "A Madrid creiem que hem de baixar els impostos i els seguirem baixant. El PSOE està obsessionat en fregir a impostos a la gent per fer el que ells volen", ha assenyalat.





Finalment, ha indicat que moltes empreses vénen a Madrid perquè "busquen un entorn de seguretat jurídica, de llibertat econòmica, de poder fer el seu projecte d'acord amb el seu projecte i que no li fiquin la mà a la butxaca matí i tarda. No consentirem que el PSOE vingui a imposar un socialisme obligatori ", ha asseverat.