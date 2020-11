Otegi defensa que el procés cap a la independència "passa per dir 'sí" als PGE

El coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defensat aquest dimecres que el procés cap a la independència del País Basc "passa avui per dir 'sí" als pressupostos generals de l'Estat (PGE), als que la seva formació donarà suport.





"Volem mantenir oberta la finestra d'oportunitat, no subscrivim les tesis de com pitjor millor i seguim sent conscients que tenim per davant un procés que ens ha de permetre créixer i arribar a la república basca. I això passa avui per dir 'sí' a aquests Pressupostos ", ha afirmat en una entrevista de TV3.





Otegi ha sostingut que l'actual Govern de PSOE i Podem és l'únic que pot promoure canvis socials i econòmics a l'Estat: "Un Govern d'aquesta naturalesa no l'ha hagut a l'Estat espanyol des de la Segona República", i ha subratllat que donar suport els comptes evita l'avanç de la dreta i l'extrema dreta.





També considera que avalar els PGE servirà per fer front als problemes de la població, ja que creu que permetrà millorar les seves condicions de vida en el context de la pandèmia: "Quan Bildu està en els acords la gent surt amb més drets".





A més, ha demanat a Govern que apliqui una política penitenciària "ordinària" per acostar els presos d'ETA al País Basc i ha explicat que estan en converses amb l'Executiu de Pedro Sánchez per aplicar la derogació de la reforma laboral en el marc dels PGE.