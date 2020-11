L'advocat de Dobrowolski sobre el presumpte robatori a Mainat: "Ella pensava que podia usar aquest habitatge"

L'advocat d'Angela Dobrowolski, Mario Gasch, ha assegurat aquest dimecres sobre per què la seva clienta va entrar a la casa del seu marit i productor de televisió Josep Maria Mainat a Canet de Mar (Barcelona), pel que va ser detinguda per presumpte intent de robatori : "Ella pensava que podia fer servir aquest habitatge com l'ha fet servir durant 12 anys".





En declaracions als mitjans davant els Jutjats d'Arenys de Mar (Barcelona) i a l'preguntar per què, si creia que podia fer servir la casa, la dona va entrar per la terrassa de l'habitatge, propietat de Mainat, de qui s'està separat, ha dit que "no tenia claus".





Gasch ha desitjat que Dobrowolski conservi la llibertat provisional perquè "no ha canviat res", i ha assegurat que al seu parer no ha incomplert l'ordre d'allunyament de Mainat que li va imposar el jutge que instrueix el presumpte intent d'assassinat.





L'advocat considera que "tot el que hi ha són manifestacions del senyor Mainat sense cap prova" contra Dobrowolski, i ha mantingut que no ha d'entrar a la presó.





"De fet la van trobar dormint, el qual va a robar no es queda dormint. Quants ocupes hi ha i no els treuen?", Ha dit en referència a l'entrada de Dobrowolski a la casa de Canet de Mar el matí de dimarts.





A DISPOSICIÓ JUDICIAL





Angela Dobrowolski ha passat a disposició judicial el matí d'aquest dimecres després de ser detinguda dimarts a Canet de Mar per presumptament intentar robar al costat del seu amant, Gabriel, a la casa que l'exmembre de La Trinca té al municipi.





Els Mossos d'Esquadra han explicat que els dos detinguts han passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Arenys de Mar (Barcelona) cap a les 10 hores, i el jutge haurà de decidir si els manté en llibertat o els imposa alguna mesura cautelar.





Dobrowolski va ser detinguda dimarts al matí per presumptament intentar un robatori amb força a la casa que Mainat té a Canet de Mar, i la dona va demanar al vespre un 'habeas corpus' que el jutge va rebutjar després de prendre-li declaració, per la qual cosa ha seguit a comissaria fins al matí d'aquest dimecres.