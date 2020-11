Esperanza Aguirre sobre els presos de l'1-O: "Estan molt bé a la presó"

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre ha rebutjat aquest dimecres un indult o reformar el delicte de sedició per alliberar els presos de l'1-O, ja que creu que han de complir la condemna de manera íntegra: "Uns senyors que diuen que tornaran a fer el mateix estan molt bé a la presó. És com els etarres que no es penedeixen ".





En una entrevista de Catalunya Ràdio recollida, ha sostingut que el "Govern no s'atreveix a indultar els presos" perquè, segons ella, els desgastaria electoralment, de manera que vaticina que optaran per reformar el Codi Penal.





Aguirre ha carregat contra el preacord d'ERC amb el Govern sobre els pressupostos generals de l'Estat (PGE), ja que critica que els republicans busquen "recentralitzar les competències fiscals per pactar amb el PSOE que s'apugin els impostos a Madrid".





Ha retret els pactes de l'Executiu de PSOE i Podem amb ERC i Bildu, que ha titllat com una desraó perquè considera que se situen fora de la Constitució: "A sobre resulta que ara hem de pactar amb els hereus d'ETA que no condemnen el terrorisme" , i creu que haurien d'aprovar els PGE amb el suport de Cs.





A més, ha advocat per una aliança electoral entre PP, Cs i Vox perquè, al seu parer, la coneguda com a foto de Colom entre els tres partits és la "defensa de la Constitució".