Mercadona accelera la seva estratègia per reduir el plàstic amb una inversió de més de 140 milions d'euros

Mercadona, dins del seu compromís de "Donar el sí a cuidar més el planeta", té previst invertir més de 140 milions d'euros els cinc anys vinents per reduir el plàstic a través de l'Estratègia 6.25.





La companyia va començar a treballar en aquesta estratègia el 2019, implicant tots els treballadors de l'empresa en el repte de seguir cuidant el planeta i fent més sostenibles diferents processos de la cadena de muntatge.





L'Estratègia 6.25, que té el triple objectiu per al 2025 de reduir un 25 % el plàstic, fer tots els envasos reciclables i reciclar tots els residus plàstics, s'està duent a terme a través de 6 accions que impliquen canvis en diferents processos de la companyia, des de la definició dels envasos del futur fins a la coordinació amb els proveïdors, l'adaptació de les botigues, la gestió dels residus, i la logística, entre d'altres.





L'empresa té un equip de treball que coordina totes les àrees d'actuació de l'Estratègia 6.25. Aquest equip està format per treballadors dels diferents departaments de Mercadona, com Botigues i Prescripció Peribles, Obres i Expansió, Prescripció Secs i Informàtica, Logística, Financer i Relacions Externes.





En els darrers dos mesos, ha adaptat 72 botigues per transformar-les en Botigues 6.25, en què ja es poden observar avenços de l'estratègia. El seu objectiu és escoltar l'opinió dels "Caps" (clients) i els treballadors respecte de totes les accions que l'empresa està desenvolupant en el context de l'Estratègia 6.25. De fet, durant aquest temps s'han rebut més de 1.300 suggeriments i opinions, tant de clients com de treballadors, que estan contribuint a millorar les diferents accions que Mercadona està posant en pràctica.





Les Botigues 6.25 estan repartides per totes les províncies espanyoles i a la ciutat de Matosinhos, districte de Porto, Portugal. Aquest model de botiga s'anirà extrapolant a tota la cadena durant l'any vinent. A Catalunya, hi ha 8 supermercats transformats en Botigues 6.25; concretament 5 a Barcelona, 1 a Girona, 1 a Tarragona i 1 a Lleida.





L'Estratègia 6.25 per a la reducció del plàstic: una Mercadona més verda





La primera i la segona de les accions d'aquesta estratègia se centren en el fet que, al llarg del 2020, Mercadona eliminarà les bosses de plàstic d'un sol ús a totes les seccions, i també els articles de plàstic d'un sol ús. La tercera acció, que es desenvoluparà fins al 2025, suposa el compromís de la companyia a disminuir en un 25 % l'ús de plàstic dels seus envasos eliminant el que no afegeixi valor, substituint-lo per altres materials i incorporant plàstic reciclat. La quarta mesura és el compromís de la companyia perquè el 2025 tots els seus envasos de plàstic siguin reciclables.





La cinquena acció de l'Estratègia 6.25 compromet Mercadona a reciclar el 100 % dels residus plàstics de les botigues físiques i del Servei a Domicili i Online. En sisè lloc, Mercadona ajudarà els "Caps" a reciclar, proporcionant-los informació útil sobre reciclatge, tant a la botiga com als envasos, a través de pictogrames indicatius.





Per dur a terme aquesta estratègia, l'empresa formarà els 90.000 empleats que integren Mercadona a Espanya i Portugal. A més, ha transmès els objectius de l'estratègia als proveïdors, que ja treballen en el seu desenvolupament juntament amb els departaments de Compres i Prescripció.





Mercadona anirà facilitant informació sobre l'Estratègia 6.25 a la secció 'Cuidem el Planeta' del seu web corporatiu, en què "El Cap" també trobarà contingut sobre reciclatge, qüestions mediambientals i els fets sostenibles de la companyia.





Una política d'acció social sostenible integrada en l'estratègia d'RSE de Mercadona





Dins el compromís de compartir amb la societat part de tot el que en rep d'ella, Mercadona desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen l'aposta pel creixement compartit. En el marc d'aquesta política, la companyia collabora amb més de 280 menjadors socials i 60 bancs d'aliments i altres entitats socials d'Espanya i Portugal, als quals dona aliments diàriament, i participa en les campanyes de recollida d'aliments que aquestes entitats organitzen.





També col·labora amb 32 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seves botigues amb murals de trencadís, que elaboren més de 1.000 persones amb diferents graus de discapacitat.





Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social és la sostenibilitat mediambiental, a què dedica cada dia més esforços per seguir cuidant el planeta; d'aquí el reforç del seu compromís amb la inversió de 44 milions d'euros el 2019 en mesures de protecció ambiental.





Per a això, disposa d'un Sistema de Gestió Ambiental propi que es basa en els principis de l'Economia Circular i està enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica, la gestió de residus, la producció sostenible i la reducció del plàstic. A més, la companyia treballa en el projecte de Distribució Urbana Sostenible i en la millora de la qualitat de l'aire a les nostres ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients.





Aquestes àrees de treball no són quelcom nou per a Mercadona, que disposa de nombrosos exemples, com ara el pool d'envasos reutilitzables de Logifruit, que fa 25 anys que està en marxa; el model de gestió de residus, gràcies al qual la companyia dona una segona vida a més de 220.000 tones de cartó i plàstic a l'any (el 100 % dels embalatges que fa servir l'empresa i que posteriorment recicla), o l'eliminació de la bossa de plàstic d'un sol ús a la línia de caixes que va implantar el 2019 i que va permetre posar a disposició dels clients una bossa de paper reciclable, una bossa de plàstic reutilitzable elaborada amb plàstic reciclat i el cistell de ràfia reutilitzable i fet amb material reciclat, que es va introduir fa anys a tota la cadena.





A més, des de l'any 2011, és sòcia del Pacte Mundial de les Nacions Unides per la defensa dels valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.