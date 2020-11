Vox es desmarca de l'homenatge a les víctimes per violència de gènere

Vox s'ha desmarcat aquest dimecres de la convocatòria institucional d'un minut de silenci al Congrés amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona i ha optat per organitzar el seu propi acte davant la Porta dels Lleons per reclamar una vegada més la derogació de la Llei contra la Violència de Gènere.





Així, a les 11.15 hores, 45 minuts abans de la convocatòria oficial, diversos diputats de Vox s'han concentrat a la coneguda com Porta dels Lleons de la Cambra Baixa per llegir un manifest. Per boca del seu diputada Patricia Roda, han condemnat tot tipus de violència contra la dona, "a l'igual que condemna diàriament tot tipus de violència, independentment de la nacionalitat, raça, sexe, edat o orientació sexual de la víctima".





I han carregat contra la resta de grups parlamentaris, als quals ha criticat per seguir "instal·lats en el concepte de violència de gènere, és a dir, el que tots els homes, pel fet de ser homes, són potencialment violents amb les dones ".





En el seu discurs, Vox ha denunciat que tant el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere com la Llei Integral contra la Violència de Gènere no siguin més que "instruments del feminisme radical per lesionar drets fonamentals com la presumpció d'innocència i la igualtat de tots els espanyols davant la llei ".





ELS PACTES I LES LLEIS "NO HAN SERVIT"





Instruments que, al seu parer, "no han servit ni per reduir el nombre d'assassinats de dones, ni per protegir les dones que pateixen altres tipus de violència", sinó només per a "espoliar" als ciutadans i "finançar xiringuitos ideològics" .





Per això, Vox ha demanat derogar la Llei de Violència de Gènere i substituir-la per una Li i de Violència Intrafamiliar "que protegeixi a tots", ha denunciat públicament la violència que pateixen les dones en molts països no occidentals i s'ha compromès a introduir la cadena perpètua per violadors, assassins i pederastes, així com a combatre la immigració il·legal que, segons ell, fomenta el tràfic d'éssers humans i l'explotació sexual.





"En Vox creiem en la igualtat de les persones i no acceptem la col·lectivització ni la utilització electoralista que es fa de la dona", han manifestat, per concloure reafirmant el seu compromís amb la llibertat amb la finalitat que a Espanya "dissentir d'ideologies totalitàries com el feminisme radical no sigui motiu d'escarni ni pugui arribar a constituir delicte, com pretenen alguns ".