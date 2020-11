CaixaBank mobilitza 12.000 milions en finançaments sostenibles el 2020

CaixaBank ha tancat 52 operacions de finançament sostenible a 2020, per valor de 12.000 milions d'euros, fet que suposa un augment d'un 79% en préstecs i productes transaccionals i de l'63% en emissions de bons respecte al mateix període de l'any anterior.





Segons ha informat l'entitat presidida per Jordi Gual aquest dimecres en un comunicat, CaixaBank se situa així com una de les entitats "líders a Europa en finançament sostenible", i, segons el rànquing de Refinitiv, és el quart banc europeu en ESG & Green Lending en el tercer trimestre.





L'entitat ha formalitzat operacions en cinc països europeus i també al continent americà, principalment sota el format de préstecs sostenibles (ESG-Linked), que vinculen el tipus d'interès del finançament a objectius sostenibles (KPIs o Ratings ESG).





En aquesta categoria s'han tancat 23 operacions, per valor de 2.034 milions d'euros, i entre elles destaquen el préstec sindicat sostenible Naturgy, una de les operacions de major volum d'aquest any, i el sindicat de Ferrer, que va esdevenir el primer préstec sostenible a Espanya en el sector farmacèutic.





Així mateix, CaixaBank destaca les primeres operacions sostenibles amb aval ICO a Espanya, com els finançaments d'El Corte Inglés i Intermas.





PRÉSTECS VERDS





CaixaBank ha realitzat 15 préstecs verds per valor de 750 milions d'euros en els nou primers mesos de 2020, finançant projectes amb un "impacte positiu directe" en matèria mediambiental.





En aquest àmbit va impulsar al març una operació amb Aigües Industrials de Tarragona, que va suposar el primer Project Finance Verd per a una planta de tractament d'aigua, ia l'agost va donar finançament a un nou centre logístic operat per Amazon, que compta amb la certificació sostenible Breeam .





Pel que fa a l'àmbit transaccional, CaixaBank ha mobilitzat 1.850 milions d'euros, amb els dos primers facturatge sostenibles a Espanya realitzats amb Siemens-Gamesa i amb Endesa, així com la primera línia d'avals verds formalitzada amb Siemens-Gamesa.





BEST GREEN DEAL





El Asian Development Bank ha atorgat a CaixaBank Best Green Deal confirming bank 2020 per un projecte de tractament d'aigües de KDS Textile Mills a Bangladesh amb garantia multilateral.





CaixaBank ha participat com bookrunner en l'emissió d'11 bons qualificats com verds o sostenibles, amb la col·locació de 7.400 milions, un 63% més de volum que l'any anterior.

L'entitat destaca així mateix emissions com el Bo Verd Inaugural de Red Eléctrica, el Bo Verd d'EDP i l'emissió de l'Bono Sostenible al País Basc.





Ha emès un bo verd per 1.000 milions per a projectes d'energia renovable i edificis energèticament eficients i un bo social per 1.000 milions davant la crisi de l'Covid-19 a través del finançament de pimes i microempreses de les zones més desfavorides d'Espanya.





NOU DEPARTAMENT





Des 2017, el banc ha mobilitzat 27.300 milions d'euros en finançaments sostenibles, amb un total de 116 operacions, "consolidant d'aquesta manera com un dels principals bancs de finançament sostenible a Europa", ha destacat.





L'entitat que dirigeix Gonzalo Gortázar ha creat el departament de Finances Sostenibles dins l'àrea de negoci de Banca Corporativa, Institucional i Internacional per impulsar aquests finançaments i desenvolupar nous productes sostenibles.