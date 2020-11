Un vehicle amb missatges de protesta s'estavella contra la porta de la Cancelleria a Berlín

Un vehicle s'ha precipitat aquest dimecres al matí contra la porta de la Cancelleria a Berlín, on hi ha l'oficina d'Angela Merkel, segons ha informat la policia, que esbrina si ha estat un acte intencionat i ha arrestat el conductor, segons ha informat a Twitter.





En les imatges de l'incident que circulen per les xarxes socials es pot veure com els agents inspeccionen el vehicle de color fosc en el qual hi ha uns missatges pintats en blanc, que diuen 'maleïts assassins de nens i ancians' i 'atureu la política de la globalització'.





Una persona ha resultat ferida i ara està rebent tractament en una ambulància, segons ha constatat un periodista de DPA al lloc dels fets. El vehicle i la porta metàl·lica contra la qual ha impactat no han patit danys greus, segons es veu en les imatges.