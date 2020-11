Experts alerten l'elevat nombre de noves infeccions de VIH a Espanya

Experts reunits en la trobada digital 'VIH-Abordant el repte de la cambra 90' amb la col·laboració amb Janssen i gTt, han avisat que cada any se segueixen produint un nombre elevat de noves infeccions de VIH a Espanya i que, a més i malgrat a l'aprovació del Pacte social per la No Discriminació i la Igualtat de Tracte associada a VIH, les persones infectades segueixen patint un important estigma social.





"Seguim mantenint un nombre elevat de noves infeccions per a un país com Espanya, per sobre dels 3.500 nous casos cada any, de manera que no estem complint amb un dels objectius marcats per ONUSIDA de reduir els nous casos a una mica més d'uns 1.100 ", ha dit la secretària del Pla Nacional sobre la Sida del Ministeri de Sanitat, Rosa Polo.





En aquest sentit, el coordinador d'gTt, Juanse Hernández, ha advertit que com més gran és l'estigma social que envolta el VIH, major pot ser el risc de contagi, i ha assenyalat també com a possibles culpables de les noves infeccions a el retard en la introducció a Espanya de la profilaxi pre-exposició (Prep) i a la inexistència d'una assignatura d'educació sexual a les escoles.





"Tot i tota la informació que tothom té i que s'ofereix segueix havent-hi un nombre important de noves infeccions", ha insistit Pol, per assenyalar també que "s'ha perdut la por a VIH perquè ja s'ha cronificat la malaltia i els tractaments actuals són molt efectius i produeixen pocs efectes adversos ".





En aquest sentit, la secretària del Pla Nacional sobre la Sida ha informat que el Ministeri planteja presentar al gener el nou pla per a 2021-2030, en el qual s'atendrà la cronicitat de VIH i el maneig multidisciplinar dels pacients.





I és que, segons ha explicat en la trobada l'especialista de la Unitat VIH del servei de Medicina Interna de l'Hospital Germans Trias, Eugènia Negredo, en les consultes mèdiques s'estan ja veient dos perfils de pacients: el d'una persona a la qual li han diagnosticat la malaltia fa menys de deu anys, que utilitza fàrmacs menys tòxics i els tolera millor; i el d'un pacient diagnosticat des de fa molts anys a què s'ha administrat tractaments més tòxics i presenta i a altres malalties associades a l'edat.





"Aquests pacients s'han d'abordar de manera diferent, per la qual cosa cal buscar estratègies en què participi un equip multidisciplinari de professionals sanitaris, des Infermeria, passant per Atenció Prevalgués, fins als diferents especialistes, amb la finalitat que el pacient se senti acompanyat i adequadament atès ", ha recalcat la doctora, si bé ha assegurat que la major part de les persones amb VIH sense adherents als tractaments.





Al respecte, els experts reunits en la trobada han destacat el paper que juga la telemedicina en l'atenció a aquests pacients, especialment després de la pandèmia, tot i que han avisat que no tothom pot accedir a aquestes eines i que cal que segueixi existint i fomentant les consultes presencials.





"En els propers mesos hi haurà un augment exponencial de les noves tecnologies dedicades a l'atenció mèdica, però cal tenir en compte que hi ha una bretxa digital perquè moltes persones són analfabetes digitals o no tenen accés a aquestes eines, el que pot augmentar les desigualtats ", ha postil·lat Hernández.





MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA





Per la seva banda, la directora executiva de la Societat Espanyola Interdisciplinària de VIH, María José Fuster, ha subratllat la importància de millorar la qualitat de vida de les persones, assenyalant que prop d'un terç d'aquests pacients estan en situació d'exclusió social severa i que molts presenten elevats nivells d'ansietat, depressió o problemes de salut mental.





"Cal donar resposta a més qüestions socials que afecten aquesta població. La qualitat de vida relacionada amb la salut no és un luxe, sinó un component essencial i una aposta necessària per a l'eficiència de sistema sanitari i la salut pública", ha dit Fuster, per advocar per revistar el model d'atenció que presta a les persones amb VIH per incorporar els factors emocionals i estructurals que els envolten.





Així mateix, el coordinador de gTt ha lamentat la discriminació que pateixen en moltes ocasions les persones amb VIH, ja que alguns se segueixen trobant amb dificultats per contractar un servei de salut o, fins i tot, per sotmetre a una intervenció estètica. "Queda molt camí per recórrer per reduir les desigualtats", ha postil·lat.





Finalment, la directora mèdica de Janssen Espanya, Henar Hevia, ha destacat el compromís de la companyia en la lluita contra el VIH, la qual ja ha posat a disposició dels pacients 08:00 medicaments, i ha informat de l'avaluació que està realitzant d'un règim sobre una possible vacuna preventiva. "La fórmula d'èxit consisteix en la combinació de la innovació, la ciència i la col·laboració, la qual ens ha donat moltes alegries i ens pot seguir donant moltes més en el futur", ha tancat.