Salut inicia cribratges intensius a L'Hospitalet per detectar contagis de Covid-19

Aquest dimecres, 25, el Departament de Salut posa en marxa a L'Hospitalet un cribratge intensiu per detectar possibles contagis de Covid-19 entre la població més gran de 16 anys, que s’allargarà diverses setmanes. Es farà als casals de gent gran de Pubilla Cases, Sant Josep i el de Provençana.





És una estratègia conjunta en la lluita contra el Covid-19 del Departament de Salut amb l’Atenció Primària Metropolitana Sud de l’institut Català de la Salut i en col•laboració amb els ajuntaments i el Servei de Vigilància Epidemiològica.





La intervenció comunitària és per poder controlar amb rapidesa la transmissió del virus i trencar les possibles cadenes de contagi. Als punts de cribratge es faran test ràpids de detecció a la població asimptomàtica de més de 16 anys.





Cal destacar que les persones identificades com a contactes d’un cap positiu per la Covid-19 hauran de continuar els procediments habituals, fer-se de presa mostres en el CAP o en el punt extern que li sigui informat.





El resultat de la prova es donarà en el mateix moment, en 15 minuts i també es podrà consultar a la plataforma La Meva Salut. Per evitar aglomeracions es remarca que el cribratge massiu estarà en funcionament diverses setmanes. Caldrà presentar la targeta sanitària per facilitar els tràmits i no cal demanar cita prèvia.





Es convida a la ciutadania a participar activament en aquestes proves que es fan per aturar l’extensió del virus i assegurar que les persones infectades no el passin a més gent. Es vol detectar el nombre màxim de persones infectades sense símptomes i que poden transmetre el virus a la seva família, amics i altres persones de l’entorn.





Les proves es faran a la zona nord, al Casal de Gent Gran de Pubilla Cases, al carrer Amadeu Vives, 1-3, de dilluns a divendres de 12 a 20 hores i dissabtes, de 8 a 20 hores. Al Casal de Gent Gran de Sant Josep, al carrer Santiago de Compostel•la, 11 amb el mateix horari i a la zona Sud, al Casal de Gent al carrer Amadeu Torner, 28-30.