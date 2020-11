Uns 75.000 pensionistes cobraran menys aquest mes

Els pensionistes als quals Hisenda els està embargant part de la seva pensió pels seus deutes tributaris tindran aquest mes un major descompte de l'habitual en les seves nòmines per un canvi de criteri de la Direcció General de Tributs.





Segons han explicat fonts de la Seguretat Social, aquesta situació afectarà uns 75.000 pensionistes als quals Hisenda els està embargant part de la seva pensió. No afecta, en canvi, als que perceben una pensió inferior al salari mínim interprofessional (SMI), atès que es pot embargar.





La Seguretat Social subratlla que el nou criteri adoptat per la Direcció General de Tributs per augmentar l'import a descomptar de la pensió es deu al fet que en els mesos de paga extra s'estava deduint menys import de què corresponia a cert grup de pensionistes amb embargaments amb Hisenda.





Aquest mes als pensionistes els toca rebre el que es coneix com la paga extraordinària de Nadal, a més de la nòmina ordinària. Tot i que la Seguretat Social ordena el pagament als pensionistes en els primers dies de desembre, és freqüent que els bancs ho avancin el 25 de novembre, és a dir, a avui.





El canvi de criteri de Tributs, per tant, ha afectat la nòmina de novembre per ser mes de paga extra (l'altre és al juny), per la qual cosa el mes que ve no s'aplicarà, i sempre només per a aquells pensionistes que tenen embargaments amb Hisenda.





Des de la Seguretat Social s'assegura que pel que fa a la nòmina de novembre s'han limitat a complir amb les normes tributàries.