L'exlíder de Vox a Lleida, acusat d'abusos a discapacitats, jura que no va tenir sexe físic

L'exlíder de Vox a Lleida, J vaig gosar Antonio Ortiz Cambray, acusat d'haver abusat de dos homes de 26 i 30 anys, amb discapacitat, ha jurat, "per Déu i per la memòria" dels seus pares, que no va tenir trobades sexuals físics amb una de les suposades víctimes.





José Antonio Ortiz Cambray ha reconegut aquest dimecres, en el judici celebrat a l'Audiència de Lleida, que va pagar diners per fotos i vídeos d'índole sexual i ha explicat que van ser dos homes els que li oferien les imatges.





Els fets van passar entre 2018 i 2019, segons la Fiscalia, que en el seu escrit de qualificació demana onze anys de presó per Ortiz, per d'un delicte continuat de sol·licitud o obtenció de promesa, d'una relació sexual amb una persona discapacitada i un delicte de abús sexual sobre persona amb trastorn mental.





Ortiz Cambray va ser detingut en el concessionari de vehicles de Lleida en el qual treballava a principis de març de 2019, després que la Fundació Alosa de Lleida, que tutela a dues de les presumptes víctimes, descobrís els missatges per WhatsApp d'ell i un els discapacitats i el denunciés a la comissaria dels Mossos d'Esquadra.





Ha estat a la presó preventiva fins al passat mes d'octubre, quan va sortir de la presó després de pagar una fiança de 6.000 euros.





Aquest dimecres, minuts abans que Ortiz Cambray entrés al jutjat, un grup del col·lectiu trans de Lleida ha desplegat una pancarta a la porta de l'edifici judicial amb el missatge 'José A. Ortiz, violador i feixista'.





Dies abans que fos detingut, Ortiz havia presentat a la Fiscalia provincial de Lleida una denúncia per un presumpte delicte d'odi per l'aparició de ninots penjats amb les sigles de Cs, PP, PSC, Units Podem i Vox, en la qual ell figurava com a "president de Vox Lleida", i després de la seva detenció, el partit va suspendre la seva militància i va assegurar que no ocupava cap càrrec de responsabilitat dins de a formació.