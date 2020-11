Recuperen el cadàver de l'avioneta sinistrada al Delta de l'Ebre

Bussejadors de la Guàrdia Civil i de Salvament Marítim han recuperat el cadàver del mosso d'Esquadra tripulant de l'avioneta sinistrada el 3 de novembre al Delta de l'Ebre, a Tarragona, ha explicat Mossos en un comunicat aquest dimecres.





El van retirar dimarts després d'un operatiu de recerca iniciat el mateix dia 3, quan l'avioneta de l'aeroclub de Reus (Tarragona) es va accidentar mentre els dos pilots feien un vol privat entre Reus i Eivissa.





En el vol de tornada, l'avió va desaparèixer dels controls de rutes per causes que encara s'investiguen, i es va crear un dispositiu de recerca format per l'Exèrcit de l'Aire, Salvament Marítim, dos vaixells de l'Armada i la Guàrdia Civil.





Els vaixells van trobar restes de l'avioneta i es va usar un dron submarí per comprovar que hi havia un cos a l'interior, després del que es va establir el dispositiu de rescat.





El van traslladar al port de Castelló i aquí es va fer l'aixecament del cadàver i es va verificar que es tractava d'un dels tripulants de l'avioneta.





Mossos ha explicat que les tasques per reflotar la nau van ser "molt complexes pel fort vent que assotava la zona" i va portar diverses hores de treball.





TERESA CUNILLERA





La delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha agraït a la Guàrdia Civil i a Salvament Marítim "la devolució a la seva família del cos de David".





En una piulada, Cunillera ha mostrat tot el seu "suport de nou al cos dels Mossos per la pèrdua del seu company".





L'avioneta va desaparèixer al mar el 3 de novembre després de desenganxar de l'Aeroport d'Eivissa amb destinació a Reus (Tarragona), tripulada per dos pilots de 42 i 35 anys, "amb àmplia experiència" o que realitzaven un vol privat quan la nau va desaparèixer de l' radar.