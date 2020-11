La multireincidència i l’ocupació delinqüencial d’habitatges són les principals causes d'inseguretat a Badalona

El conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, ha realitzat una visita institucional a Badalona en la qual ha mantingut una reunió de treball a la Casa de la Vila amb l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol. El conseller ha signat posteriorment al saló de plens al llibre d’honor de la ciutat i ha saludat als presidents i presidentes dels diferents grups municipals de l’Ajuntament de Badalona, en un acte que també ha comptat amb la representació dels comandaments a la ciutat de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra.





El conseller d’Interior i l’alcalde de Badalona han valorat l’alt grau de collaboració que hi ha a la ciutat entre el cos de Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana. El conseller Miquel Sàmper ha assenyalat que l’estat de la seguretat a Badalona “no és diferent que el de la resta de ciutats de l’entorn” i han coincidit a destacar “la multireincidència i l’ocupació delinqüencial d’habitatges” com dos dels problemes fonamentals que generen tensió en l’àmbit de la seguretat.





Per evitar la multireincidència, on hi ha persones que en menys de 6 mesos realitzen 7 furts o 5 robatoris sense que se’ls pugui aplicar mesures cautelars de privació de llibertat, el conseller ha apuntat la necessitat de un canvi normatiu. En referència a l’ocupació d’habitatges, tant el conseller com l’alcalde han coincidit que cal abordar de manera diferent l’ocupació derivada d’un problema social que l’ocupació delinqüencial, a la qual cal combatre amb contundència.





L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha agraït la predisposició i la collaboració que ha trobat en la conselleria d’Interior, però ha reiterat la necessitat que té la ciutat d’augmentar els efectius d’agents dels Mossos d’Esquadra. En aquest sentit l’alcalde ha remarcat que l’Ajuntament, per la seva banda, ja està fent un esforç amb l’ampliació de la plantilla de la policia local amb la convocatòria de noves promocions. El conseller d’Interior ha assegurat que, dins de les limitacions actuals del nombre d’agents, en les futures promocions de Mossos d’Esquadra es “prestarà una atenció especial a ciutats com Badalona, no perquè tinguin un especial problema de seguretat, sinó per atendre les necessitats derivades de la seva demografia”.