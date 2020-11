Sánchez demana humilitat als socis de Govern després de les últimes tensions amb Podemos

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dimecres, després de les últimes tensions que s'han produït entre els socis de la coalició, la necessitat de "treballar amb humilitat" i "aprendre" de l'experiència, perquè aquesta és la clau, segons la seva opinió, per evitar tensions.





"L'experiència és la mare de les ciències, també de la ciència dels governs de coalició. Cal treballar amb humilitat, aprendre i ser conscients que la principal tasca d'un govern és avançar en polítiques i en els objectius de govern que es han marcat ", ha afirmat.





Pedro Sánchez ha fet aquestes manifestacions durant la roda de premsa que ha ofert al costat de el president de el Consell de Ministres d'Itàlia, Giuseppe Conte, després de la XIX Cimera hispano-italiana que s'ha celebrat a Palma, a l'ésser preguntat sobre com creu que s'han de evitar les tensions dins de Govern, després que el vicepresident segon, Pablo Iglesias, hagi recomanat aprendre de l'experiència italiana en governs de coalició.





"Qualsevol consell és benvingut", ha assegurat Sánchez, abans de recordar que el Govern de PSOE i Unides Podem és el primer de coalició a 80 en la història d'Espanya.





Sánchez no ha fet referència però l'última polèmica en el si de Govern, que es va generar per la decisió d'excloure en un primer moment a Esglésies de la comissió interministerial que s'anava a crear per gestionar els fons europeus.





El president ha decidit finalment prescindir d'aquesta comissió, i encomanar a Govern en el seu conjunt aquesta tasca a través de Consell de Ministres, després que Iglesias li traslladés el seu malestar per haver quedat fora de l'òrgan, tal com es desprenia d'un esborrany del reial decret de gestió dels fons.





En la seva compareixença davant la premsa, Sánchez s'ha centrat a defensar la necessitat que el Govern se centri en treballar per donar resposta a l'emergència sanitària, econòmica i social de la pandèmia del coronavirus, i per seguir avançant en el full de ruta que s'han marcat per abordar les transicions que necessita el país.





"Amb la qual cosa, l'experiència és la mare de la ciència. Això és molt important tenir-ho en compte a l'hora de ser conscients el treball que estem fent per avançar en múltiples àmbits que pateixen paràlisi des de molts anys enrere", ha tancat.