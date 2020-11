El PP denuncia el "garrotada fiscal" de Colau per no retornar els sobrecostos de la taxa de residus

Miguel Jurado, portaveu de el Grup Metropolità de el Partit Popular a l'Àrea Metropolitana, ha lamentat que el govern metropolità presidit per l'alcaldessa Ada Colau, "s'amaga darrere d'aspectes tècnics per no tornar a el petit comerç els sobrecostos cobrats amb la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR) durant els últims cinc anys ".





La proposta de el Partit Popular rebutjada pel govern metropolità, reclamava la devolució a el comerç de les quantitats cobrades en excés durant els exercicis 2016-2020 en el rebut corresponent a la TMTR. En el ple metropolità d'octubre, el mateix vicepresident de l'AMB, Eloi Badia va reconèixer que durant els últims cinc anys el petit comerç ha pagat un excés d'entre 30 i 150 euros anuals en el pagament de la TMTR, en alguns casos suposa fins a una acumulació de 750 € en l'últim lustre.





La petició de el Grup Metropolità Popular també sol·licitava que el termini de tres mesos el Ple Metropolità presentés un informe sobre l'impacte econòmic de la devolució de l'excés cobrat amb la TMTR, informant també sobre el nombre de comerços afectats desglossats per municipis, superfície i imports cobrats . A més, de sol·licitar que aquests errors no es tornin a cometre en el pròxim exercici 2021.





Des de fa cinc anys la TMTR es calcula segons la classificació de l'establiment per activitat econòmica, en relació amb el consum d'aigua i els coeficients de recollida selectiva del municipi on s'ubica. Jurat recorda que "a partir de 2021 es pretén esmenar aquest excés de cobrament, però sense efectes retroactius per tornar el cobrat de més amb la taxa metropolitana".





En aquest sentit, el portaveu considera "un abús fiscal de l'AMB", ja que el mateix Badia va reconèixer en el ple metropolità seguirà cobrant com fins ara el sobrecost a el comerç fins que el padró no es rectifiqui, el que podria allargar-se fins més d'un semestre.





Així mateix, Miguel Jurado ha criticat l'actitud de Badia que no ha contestat a la petició de el Partit Popular per saber el nombre de comerços que estan afectats pel cobrament de sobrecostos i el possible cost de la devolució dels excessos de cobrament en la TMTR. "Badia fa una conferència tècnica per no contestar, perquè és conscient que les seves mesures recaptatòries perjudiquen el comerç, tal com va assenyalar en el ple d'octubre, el govern metropolità no és transparent, ni clar".





Finalment, Miguel Jurado ha reiterat la petició de l'PP perquè es separi de el rebut de l'aigua, les taxes com la TMTR i la nova taxa de recollida d'escombraries de Barcelona. "Colau i Badia volen amagar els seus excessos fiscals dissimulant a la factura de l'aigua per no donar explicacions de les seves garrotades fiscals".