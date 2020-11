Les Nacions Unides aprova resolució de cooperació amb el SELA

L'Assemblea General de les Nacions Unides, en el seu 75 període de sessions, va aprovar per consens dels seus 193 estats membres, el dia 23 de novembre, una resolució sobre la "Cooperació entre l'Organització de les Nacions Unides (ONU) i el Sistema Econòmic llatinoamericà i de el Carib (SELA) ", que va ser presentat per la Delegació del Perú.









A través de la decisió, copatrocinada pels països llatinoamericans i caribenys, l'Assemblea General insta la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL) a que continuï aprofundint les seves activitats de coordinació i suport recíproc amb el SELA, promovent d'igual forma el treball conjunt amb els organismes especialitzats i altres organitzacions, agències, fons i programes del Sistema de les Nacions Unides, especialment a l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), a l'Organització Internacional per a les Migracions ( OIM), a l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i l'Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial (ONUDI).





Així mateix, sol·licita a el Programa Mundial d'Aliments (PMA), a el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), a la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD), a l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació , la Ciència i la Cultura (UNESCO), a el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) i a l'Estratègia Internacional de les Nacions Unides per a la Reducció de Desastres (UNISDR), al fet que continuïn i intensifiquin el seu suport i aprofundeixin les seves relacions de cooperació amb les activitats del SELA, per així contribuir conjuntament a l'acompliment de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i tots els seus Objectius i metes.





En el text es distingeix l'evolució de l'estreta cooperació que s'ha vingut intensificant entre el SELA i el Sistema de les Nacions Unides, la qual cosa es reflecteix en la implementació de el pla d'acció regional per a l'aplicació del Marc de Sendai per a la Reducció de l' risc de Desastres 2015-2030, en particular a través de la Plataforma Regional per a la Reducció del risc de Desastres a les Amèriques i el Carib. De la mateixa manera, reconeix els informes que periòdicament elaboral SELA sobre les polítiques públiques i les mesures adoptades pels seus estats membres per enfrontar la pandèmia de COVID-19.





Finalment, es demana el Secretari General de l'ONU que li presenti, si Setanta Sisè període de sessions, un informe sobre l'aplicació de l'esmentada Resolució.