Deu mesos, dotze crisis: el Govern de coalició s'estrena amb més d'una disputa per mes

Deu mesos, 12 crisi. Aquest ha estat el balanç dels primers mesos de Govern de coalició, el primer des que es va recuperar la democràcia el 1978. La desconfiança entre ministres i els continus pronunciaments a les xarxes socials han fet evident que en aquest país "cal cultura de coalició ", tal com ha reivindicat el vicepresident Pablo Iglesias des de fa mesos.





Vozpópuli ha recopilat 12 moments que han posat entre les cordes l'aliança entre Sánchez i Iglesias:





- Crisi de camp: Pocs dies després de la investidura, el passat 8 de gener, els treballadors de camp van sortir als carrers per demanar millors condicions laborals. Mentrestant, Iglesias, fomentava la protesta.





- Llei de llibertat sexual: En aquesta ocasió es va produir un enfrontament entre Irene Montero i Carmen Calvo. La ministra d'Igualtat no es va prendre gens bé que des de la vicepresidència de Govern i el ministeri de Justícia intentessin modificar part del contingut. Sánchez es va encarregar de reconduir la situació: "Jo atur a Carmen, però pareu també vosaltres", va demanar a Pablo Iglesias.





- Confinament: El Govern tampoc va saber mostrar unitat durant el primer confinament del Covid-19. Exemple d'això és quan Iglesias va desmentir la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, sobre el permís dels nens per passejar fora de casa. També hi va haver frecs a l'hora de decidir quan aixecar el confinament total: Iglesias volia mantenir més temps, en contra de l'opinió de Calviño.





- Ingrés Mínim Vital: L'aprovació d'aquesta ajuda va ser motiu de disputa entre Iglesias i el ministre de Seguretat Social José Luis Escrivá. El líder d'Podem retreure a Escrivà la lentitud amb la qual s'estaven tramitant les sol·licituds.





- Pressupostos: La nit anterior a la presentació dels pressupostos, el 26 d'octubre, Iglesias va amenaçar Sánchez amb retardar l'anunci dels comptes si no es prenia cap mesura per agilitar el IMV. Sánchez va cedir però Escrivà no va ser avisat, mostrant el seu malestar en una entrevista a l'endemà.





- El coqueteig entre PSOE i Ciutadans: Els morats s'oposen rotundament al fet que Ciutadans se sumi als suports de Govern perquè entenen que faran més forta la posició de Calviño. Per això, Podem ha treballat dur per conservar el suport d'ERC i afegir el de Bildu.





- Guerra interna al PSOE: L'acostament d'Iglesias a Bildu no ha caigut gens bé a certs sectors del PSOE, que van trigar poc a criticar el rumb de Govern.





- La fugida de Rei: L'exili de Rei emèrit també va ser motiu de disputa entre els dos partits. El PSOE era coneixedor de la situació, però en Podem van saber a través dels mitjans, fet que va molestar profundament a Pablo Iglesias. Com a reprimenda, la formació estatge va organitzar una roda de premsa on Isa Serra i Rafa Mayoral van amenaçar amb trencar l'Executiu si Sánchez seguia coquetejant amb Cs.





- Les disculpes de Sánchez a Iglesias: El conflicte del rei desembocar en una reunió d'urgència entre Sánchez i Iglesias a la Moncloa. Hores més tard, Iglesias ha assegurat que Sánchez li havia demanat "disculpes", generant un profund malestar a la cúpula de l'PSOE. Hores més tard es va anunciar la fusió entre Caixabank i Bankia, i Iglesias es va tornar a assabentar pels mitjans.





- Podem, contra la monarquia: Aquest clima de desconfiança va provocar que Unides Podem elevés la seva aposta endurint el discurs contra la monarquia: Alberto Garzón va qüestionar la neutralitat de el cap d'Estat.





- Gestió dels fons europeus: Dimarts passat es va filtrar un document sobre la gestió dels fons europeus que no incloïa a cap ministre de Podem (estava Yolanda Díaz, tot i que la ministra de Treball va per lliure). Iglesias va cridar a Sánchez i aquest va rectificar, tot i que de forma estètica, ja que el gruix del control dels fons seguirà en mans de l'entorn de Calviño.





Immigració a les Canàries: Iglesias ha intentat interferir en la qüestió migratòria de Canàries, atacant a Escrivà pels diners a les ONG. La ministra de Defensa, Margarita Robles, va intervenir demanant humilitat a i Ione Belarra, secretària d'Estat de Podem, va dir que Robles era la ministra preferida de la ultradreta.