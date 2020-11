Sorpresa a la quota d'autònoms: arriba amb una pujada doble

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha anunciat que la quota d'autònoms de novembre vindrà amb un càrrec addicional de el mes de setembre per la pujada retroactiva de 2020, que va quedar posposada per la pandèmia, asseguren a El Economista. A l'octubre els treballadors per compte propi van assumir el primer increment en la quota per la pujada prevista de 2,8 euros si cotitzen per la base mínima i de 12,2 euros per la màxima. Aquest mes hauran de pagar altres 2,8 euros i 12,2 euros extres a la pujada aplicada.





És a dir aquest mes, els autònoms paguen a la Seguretat Social al voltant 289 euros aquest mes respecte dels 283 euros que van pagar respecte al setembre si van cotitzar per la base mínima i 1.245,4 euros per la màxima respecte als 1.208,8 euros.





A falta de confirmació oficial, les quotes a la Seguretat Social durant els propers mesos portaran recàrrecs addicionals per compensar l'alça d'aquest any. La situació per als autònoms es pot complicar per 2021 quan està acordat un nou increment.