Espanya confia a obrir un "nou capítol" amb els EUA després d'unes relacions "coixes" amb l'administració Trump

La ministra d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Arancha González Laya, ha mostrat aquest dijous la seva confiança en obrir un "nou capítol" en les relacions amb els Estats Units amb l'arribada de Joe Biden a la Casa Blanca després d'una etapa "coixa "amb l'administració de Donald Trump.





En una entrevista a RNE, Laia ha assegurat que amb la victòria del candidat demòcrata a les eleccions arriba el temps de donar un "impuls decidit" a qüestions com les relacions comercials, que havien estat un dels punts flacs en els últims anys.





Així, la ministra d'Afers Exteriors ha deixat clar que el Govern defensarà els interessos dels exportadors espanyols amb la nova administració. "Els exportadors són lleials, competeixen no fent dúmping, amb qualitat, amb preu i amb saber fer. Esperarem que el govern americà sigui una miqueta més sensible a aquests arguments", ha assenyalat.





Una altra de les qüestions que Espanya i la Unió Europea abordaran amb la nova administració serà la situació de Veneçuela, després que Donald Trump tingués una "sensibilitat i tàctica diferent".





"Aquesta és una de les qüestions que volem discutir amb el president electe perquè junts, com més junts, més eficaç serà el suport a la negociació política a Veneçuela", ha assenyalat González Laya, que ha insistit que la posició comunitària passa perquè no hi hagi una "solució militar" al conflicte al país.





"No passa la solució per l'enviament de tropes, sinó pel diàleg, la discussió, la negociació política, i modestament és el que hem intentat impulsar en aquests mesos juntament amb Borrell i altres socis llatinoamericans", ha apuntat, insistint en la importància de mantenir el diàleg amb "tots els actors".