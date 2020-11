La Zona Franca de Barcelona i el Programa Incorpora de la Fundació "la Caixa" signen un acord de col·laboració

El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, i el sotsdirector general de la Fundació "la Caixa", Marc Simón, han signat un acord de col·laboració que afavorirà una major incorporació de les persones amb risc d'exclusió en el món laboral i promourà la Responsabilitat Social Empresarial. Això serà possible a través de el programa Incorpora, que a el mateix temps facilitarà assessorament especialitzat a Consorci de la Zona Franca de Barcelona així com suport en el procés d'inserció de persones amb risc d'exclusió en el món laboral.





Per la seva banda, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona donarà a conèixer a el Programa Incorpora els detalls dels perfils professionals corresponents als llocs de treball oferts i les condicions de contractació. De la mateixa manera de comunicar totes les incidències que puguin sorgir al llarg del procés de selecció i inserció, així com posteriorment.





Pere Navarro s'ha mostrat molt satisfet de col·laborar amb el programa Incorpora de la Fundació "la Caixa" i ha explicat que "al Consorci de la Zona Franca de Barcelona estem plenament compromesos amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible fixats per a l'Unió Europea en la Agenda 2030 i avui fem un pas més signant aquest acord que és molt important perquè tothom tingui oportunitats i ningú es quedi enrere ". Navarro ha afegit que "des de la Zona Franca vam jugar un paper molt destacat com a motor de l'economia de l'àrea metropolitana de Barcelona i, ara més que mai, volem potenciar totes les oportunitats que ens ofereix la nova economia per generar ocupació de qualitat i en benefici de la igualtat d'oportunitats per a la cohesió social i territorial ".





Per la seva banda, Marc Simón, sotsdirector general de la Fundació "la Caixa" ha afirmat que "la complicitat d'empreses socialment responsables com el Consorci de la Zona Franca és fonamental per a l'èxit de el programa Incorpora, que porta ja més de catorze anys funcionant i, no obstant això, segueix demostrant la seva utilitat avui més que mai en el context de les conseqüències de la pandèmia ".