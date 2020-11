Un manifestant accepta una condemna per desordres i 51.000 euros per lesionar a mossos el 2019

Un jove ha acceptat una condemna per desordres públics, atemptat a agents i lesions menys greus dos mossos d'esquadra durant una manifestació a Barcelona l'1 de febrer de 2019 a protesta pel trasllat dels presos de l'1-O a Madrid per acudir al judici al Tribunal Suprem (TS), per la qual haurà de pagar una multa de 1.800 euros i un total de 51.185 euros en indemnitzacions als dos policies.





En el judici d'aquest dijous a la secció 2 de l'Audiència de Barcelona, la Fiscalia, les acusacions exercides pels agents i la defensa han exposat a la magistrada l'acord que han assolit i pel qual les parts han rebaixat les peticions de penes , davant del que la Sala ha dictat de viva veu la decisió de la sentència.





Així, l'home ha acceptat dos anys de presó (la fiscal demanava inicialment 06:00) per desordres i dos delictes d'atemptat, i la Sala ha avalat que el jove no entri a la presó per ser la seva primera condemna i no superar els dos anys de pena .





Les acusacions han pres en compte els atenuants de reparació de dany --el jove ja ha pagat una part de les responsabilitats civils-- i d'alteració psíquica després que el seu advocat ha acreditat que el jove té un trastorn bipolar que va poder afectar-durant els fets.





El jove ha reconegut els fets i els delictes que se li imposen, i s'ha compromès a pagar la totalitat de les responsabilitats civils i de la multa, per a la qual s'ha acordat un pagament fraccionat en quatre mensualitats.





PROTESTA A 2019

L'escrit d'acusació de la fiscal relata que el jove va participar en la manifestació de febrer de 2019, que es va concentrar davant els edificis de la Fiscalia Superior de Catalunya, la Conselleria d'Interior i al Palau de la Generalitat, i ell portava petards, dos canyelleres per protegir-se de les càrregues policials i un casc integral de color negre.





Enfront de la Generalitat, un grup de manifestants va llançar pintura i petards als policies que protegien l'edifici, i diversos agents infiltrats en la protesta els van seguir després pel carrer del Call, on un dels mossos denunciants va identificar i ell "per evitar ser detingut va tractar de pegar-li al cap amb el casc ", lesionant un dit mentre l'altre agent va intervenir i va resultar lesionat al canell i l'espatlla.