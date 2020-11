Naturgy, EnergyLab i Edar Bens investigaran l'hidrogen verd obtingut de les aigües residuals

El projecte de recerca Unitat Mixta Gas Renovable, finançat per l'Axencia Galega d'Innovació (GAIN) i desenvolupat per Naturgy, EnergyLab i Edar Bens, continua la seva tasca de R + D + I després de rebre finançament addicional per a la seva consolidació i per al llançament de noves línies de desenvolupament.





En aquesta nova fase es completarà el treball realitzat fins ara en la Unitat Mixta d'investigació del biogàs i el biometà, que ha aconseguit resultats notables com la posada en marxa a la depuradora de Bens d'una planta de purificació basada en membranes i de la primera planta de metanación biològica a Espanya. El biometà generat en aquests projectes pilot ja s'està usant com a combustible alternatiu a la flota de furgonetes d'Edar Bens i en un autobús metropolità adaptat.





Però en aquesta nova segona fase, que durarà fins 2023 i que compta amb un pressupost superior als 2 milions d'euros, a més, es va a apostar per la investigació d'altres gasos renovables com l'hidrogen verd i el bio-syngas, el que permetrà avaluar el seu impacte en les infraestructures actuals i consumidors finals.





Dins el projecte es desenvoluparan cinc noves línies d'investigació:





- Millora en la producció de biogàs a través de la co-digestió i la recuperació de nutrients.

Generació d'hidrogen verd: Gràcies a l'aprofitament energètic del cabal d'aigua depurada, que serà turbinada, es generarà hidrogen a través de l'electròlisi de l'aigua.





- Producció de biohidrogen: A través de la fermentació fosca, procés biològic (etapes inicials de la digestió anaeròbia) mitjançant el qual es genera hidrogen a partir de la degradació de la matèria orgànica.





- Gasificació de fangs de depuradora per a l'obtenció de bio-syngas (biogàs de síntesi).





- Estudi de l'impacte de l'ús dels diferents gasos renovables i les seves mescles, des del punt de vista de la injecció a la xarxa de gas i el seu ús en aplicacions estacionàries i mòbils (vehicles).





Amb això, la Unitat Mixta de Gas Renovable busca de nou alinear-se amb les diferents polítiques europees dirigides a aconseguir un creixement econòmic sota tres premisses fonamentals: creixement intel·ligent (a través del desenvolupament dels coneixements i de la innovació); creixement sostenible (basat en una economia més verda, més eficaç en la gestió dels recursos i més competitiva) i creixement integrador (integrador, orientat a reforçar l'ocupació, la cohesió social i territorial).





Els gasos renovables estan cridats a jugar un paper molt important, com a font inesgotable d'energia emmagatzemable, per disminuir la dependència dels combustibles fòssils a favor d'energies obtingudes de fonts renovables. L'ús dels gasos renovables com a combustibles alternatius en mobilitat, d'emissions neutres en termes de carboni, planteja una alternativa de ràpida implantació en el curt-mig termini a causa de que la tecnologia per al seu ús ja està disponible al mercat. La injecció de gas renovable a la xarxa permet traslladar el concepte de mix energètic de generació, tan usat en el sector elèctric, al sector del gas. Recolzat pels certificats d'origen, com en el cas de l'energia elèctrica renovable, es pot traslladar la generació d'un punt a un altre sense necessitat de proximitat de les instal·lacions de generació i consum.





Aquesta Unitat Mixta és una clara aposta de Naturgy, EnergyLab i EDAR Bens per l'ús de recursos energètics més respectuosos amb el medi ambient, establint així les bases cap a la transició energètica, i amb una ferma vocació de donar resposta a les preocupacions associades a problemes tan actuals com són el canvi climàtic i el deteriorament mediambiental.





Sobre la Consolidació de la Unitat Mixta Gas Renovable





La Unitat Mixta de Gas Renovable és un projecte conjunt de Naturgy, el Centre Tecnològic EnergyLab i EDAR Bens, empresa pública supramunicipal que presta el servei de depuració d'aigües residuals en els ajuntaments de la Corunya, Arteixo, Cambre, Culleredo i Oleiros.

El projecte va començar el 2016 i l'actual fase de consolidació, que va iniciar la seva activitat a l'agost de l'any 2020, abastarà tres anys de desenvolupament.





La Unitat Mixta compta amb el finançament de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER Galícia 2014-2020, alineant-se amb els reptes estratègics i prioritats identificats en la RIS3 per a Galícia, dins el OT1 "Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació "i a l'empara de la convocatòria" Ajuda a la creació, posada en marxa i consolidació de la unitat mixta d'investigació "cofinançada per l'Axencia Galega d'innovació (GAIN), organisme dependent de la Xunta de Galícia.