CCOO i UGT de Catalunya acusen a Correus d'anteposar el Black Friday i el Nadal a la salut

CCOO i UGT de Catalunya han criticat que Correus mantindrà la seva activitat amb l'arribada del Black Friday i la campanya de Nadal malgrat "els múltiples casos" de Covid-19 que pateix la plantilla a nivell català, amb 106 treballadors positius pel virus i 1.201 afectats, i han anunciat mobilitzacions.





En un comunicat aquest dijous, els sindicats han acusat l'organització pública de desatendre a la seva plantilla, com ja van fer, segons la seva opinió, durant el període d'estat d'alarma, i continuar mantenint la seva totalitat "en centres de treball massificats, contractant fins i tot més personal sense aplicar les necessàries rotacions i provocant un alt risc per a la plantilla i la ciutadania "davant el context actual.





Les dues agrupacions també han criticat la situació "de precarietat" que viuen diverses seus de diferents poblacions afectades per contagis i brots, quarantenes mal fetes per no considerar que eren contactes estrets, manca de neteja i desinfecció, el que han atribuït a la total incapacitat de correus, en les seves paraules.





SENSE PARAR L'ACTIVITAT





El membre sindical de CCOO a Correus, Alberto José Pérez, ha assegurat que ara mateix "els treballadors estan vivint situacions kafkianes, perquè l'empresa no actua per la salut de la seva plantilla i posen en risc a moltes més persones".





Els sindicats també han manifestat que l'empresa ignora les seves pretensions de protecció de la salut dels seus treballadors a l'implantar un protocol de seguretat a finals d'octubre que, en comptes de posar mesures de prevenció, impossibilita "la detecció ràpida de contactes estrets en els centres de treballs on es produeixen contagis ".





Pérez ha explicat que en aquests moments estan traçant un calendari de mobilitzacions sense una data concreta, sense descartar iniciar el 27 de novembre, dia del Black Friday, i també al llarg del mes de desembre per demanar mesures urgents per protegir els treballadors.





CCOO i UGT exigeixen "amb contundència" que s'apliquin mesures organitzatives preventives, com la rotació de la plantilla, dos màscares i EPI al dia per treballador, proves PCR o serològiques a tota la plantilla, entre moltes altres que Correus ha anat negant en els últims mesos.









CORREUS CONTESTA AlS SINDICATS





Mitjançant un comunicat remès a CATALUNYAPRESS des de l'empresa pública s'afirma que "totes les activitats de Correus s'han desenvolupat seguint les instruccions emanades del Ministeri de Sanitat per a preservar la salut dels treballadors i clients durant aquesta pandèmia".





Sobre la base d'això, Correus diu que "hem superat més de 50 inspeccions de treball des que es va decretar l'estat d'alarma (14 de març). Sent la seguretat dels treballadors una prioritat per a la companyia que ha pres totes les mesures oportunes perquè així sigui, complint de manera estricta els protocols de seguretat que han anat marcant les autoritats a cada moment".





Igualment, afirma Correu-vos "tots els empleats de la companyia han tingut accés a la informació sobre els protocols i mesures organitzatives a seguir, depenent de la naturalesa de cada lloc de treball i de les actuacions dutes a terme".





Les principals premisses "han estat garantir la distància de dos metres, evitar la saturació en oficines, i installacions, la desinfecció contínua de tots els elements, mitjans de treball i vehicles. D'altra banda, tots els professionals amb qualsevol mena de simptomatologia han hagut de romandre en el seu domicili i comunicar-lo al seu responsable", diu la companyia pública.

A més aporta dades concretes sobre els elements de protecció als treballadors i afirma "s'han subministrat més de 8.829.000 màscares, amb un mínim d'1 màscara al dia per treballador.













S'han facilitat 1,9 milions de pots de gel hidroalcohólico amb un total aproximat de 112.000 litres de gel. S'ha subministrat més de 18.878 pots de gel desinfectant de diferents grandàries, amb un total aproximat de 35.938 litres i s'ha repartit 17,1 milions de guants".





Correu-vos anar adaptant-se a la situació canviant i "des de l'inici de la pandèmia, s'han elaborat ja diferents mesures organitzatives així com protocols d'actuació a fi d'assegurar la màxima protecció dels nostres treballadors i clients en funció de la nova informació que es va coneixent i de l'adequació a les novetats normatives dels organismes competents".





Sobre les dades de contagiats Correus s'acull al seu deure de confidencial per a no aportar "unes dades que centralitza i gestiona el Ministeri de Sanitat" però afirmen "seguim els protocols de Sanitat per a realitzar el recompte i, per tant, són les dades oficials que se segueixen en tots els organismes".





No obstant això, si confirmen "que l'índex d'incidència en Correus en l'última setmana és d'un 48,5% menor que la incidència registrada a Espanya per cada 100.000 habitants. Molt per sota de la xifres aportades pels sindicats" segons Correus.